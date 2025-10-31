SinaisSeções
CORE 1 CUS

Valentin Woite
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 -39%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
780
Negociações com lucro:
592 (75.89%)
Negociações com perda:
188 (24.10%)
Melhor negociação:
104.16 EUR
Pior negociação:
-36.52 EUR
Lucro bruto:
950.24 EUR (65 407 pips)
Perda bruta:
-626.38 EUR (47 050 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (13.29 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
148.06 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
97.32%
Depósito máximo carregado:
86.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
96
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
1.79
Negociações longas:
424 (54.36%)
Negociações curtas:
356 (45.64%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
0.42 EUR
Lucro médio:
1.61 EUR
Perda média:
-3.33 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-180.79 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-180.79 EUR (9)
Crescimento mensal:
45.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
91.88 EUR
Máximo:
180.79 EUR (95.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.70% (180.79 EUR)
Pelo Capital Líquido:
53.77% (265.42 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD 69
XAUUSD 49
USDJPY 49
GBPCAD 46
GBPUSD 40
EURCAD 40
USDCAD 38
EURJPY 38
AUDJPY 34
GBPAUD 32
AUDCAD 31
CADJPY 29
NZDJPY 24
NZDCAD 23
USDCHF 22
GBPJPY 22
GBPNZD 21
AUDUSD 21
EURNZD 21
EURUSD 19
CHFJPY 18
GBPCHF 16
EURGBP 15
AUDCHF 15
CADCHF 13
EURCHF 13
AUDNZD 8
NZDUSD 8
NZDCHF 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD 47
XAUUSD -154
USDJPY 39
GBPCAD 49
GBPUSD 36
EURCAD 27
USDCAD 79
EURJPY 22
AUDJPY 17
GBPAUD 43
AUDCAD 21
CADJPY 14
NZDJPY 12
NZDCAD 15
USDCHF 25
GBPJPY 14
GBPNZD -16
AUDUSD 19
EURNZD -29
EURUSD 18
CHFJPY 10
GBPCHF -12
EURGBP 15
AUDCHF 12
CADCHF 14
EURCHF 11
AUDNZD 5
NZDUSD 7
NZDCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD 2.3K
XAUUSD -3.6K
USDJPY 1.8K
GBPCAD -502
GBPUSD 2.9K
EURCAD 2.1K
USDCAD -2.6K
EURJPY 2K
AUDJPY 2.6K
GBPAUD -925
AUDCAD 1.4K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.9K
NZDCAD 1.1K
USDCHF 1.5K
GBPJPY 1.5K
GBPNZD -1.7K
AUDUSD 1.2K
EURNZD -3K
EURUSD 981
CHFJPY 1.3K
GBPCHF -270
EURGBP 959
AUDCHF 721
CADCHF 915
EURCHF 781
AUDNZD 346
NZDUSD 486
NZDCHF 343
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +104.16 EUR
Pior negociação: -37 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +13.29 EUR
Máxima perda consecutiva: -180.79 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.74 × 203
FusionMarkets-Live 2
1.77 × 491
134 mais ...
Sem comentários
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 00:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 15:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 14:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Share of trading days is too low
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.31 13:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 12:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
