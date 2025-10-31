시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CORE 1
Valentin Woite

CORE 1

Valentin Woite
0 리뷰
10
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -37%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
826
이익 거래:
621 (75.18%)
손실 거래:
205 (24.82%)
최고의 거래:
104.16 EUR
최악의 거래:
-36.52 EUR
총 수익:
1 053.93 EUR (72 290 pips)
총 손실:
-677.08 EUR (52 932 pips)
연속 최대 이익:
24 (13.29 EUR)
연속 최대 이익:
148.06 EUR (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
97.32%
최대 입금량:
86.43%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
2.08
롱(주식매수):
448 (54.24%)
숏(주식차입매도):
378 (45.76%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
0.46 EUR
평균 이익:
1.70 EUR
평균 손실:
-3.30 EUR
연속 최대 손실:
9 (-180.79 EUR)
연속 최대 손실:
-180.79 EUR (9)
월별 성장률:
18.48%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
91.88 EUR
최대한의:
180.79 EUR (95.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
95.70% (180.79 EUR)
자본금별:
53.77% (265.42 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURAUD 74
USDJPY 52
XAUUSD 49
GBPCAD 46
GBPUSD 45
USDCAD 42
EURCAD 41
EURJPY 40
AUDJPY 38
AUDCAD 34
GBPAUD 32
CADJPY 30
NZDCAD 28
NZDJPY 25
EURUSD 24
AUDUSD 24
USDCHF 22
GBPJPY 22
GBPNZD 21
EURNZD 21
CHFJPY 18
EURGBP 17
GBPCHF 16
AUDCHF 15
CADCHF 13
EURCHF 13
NZDUSD 10
AUDNZD 8
NZDCHF 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURAUD 55
USDJPY 41
XAUUSD -154
GBPCAD 49
GBPUSD 47
USDCAD 84
EURCAD 28
EURJPY 23
AUDJPY 18
AUDCAD 25
GBPAUD 43
CADJPY 15
NZDCAD 19
NZDJPY 13
EURUSD 32
AUDUSD 23
USDCHF 25
GBPJPY 14
GBPNZD -16
EURNZD -29
CHFJPY 10
EURGBP 18
GBPCHF -12
AUDCHF 12
CADCHF 14
EURCHF 11
NZDUSD 10
AUDNZD 5
NZDCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURAUD 3K
USDJPY 2.1K
XAUUSD -3.6K
GBPCAD -502
GBPUSD 2.8K
USDCAD -3K
EURCAD 2.2K
EURJPY 2.2K
AUDJPY 2.7K
AUDCAD 1.5K
GBPAUD -925
CADJPY 2.4K
NZDCAD 1.3K
NZDJPY 2K
EURUSD 660
AUDUSD 1.2K
USDCHF 1.5K
GBPJPY 1.5K
GBPNZD -1.7K
EURNZD -3K
CHFJPY 1.3K
EURGBP 1.2K
GBPCHF -270
AUDCHF 721
CADCHF 915
EURCHF 781
NZDUSD 384
AUDNZD 346
NZDCHF 343
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +104.16 EUR
최악의 거래: -37 EUR
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +13.29 EUR
연속 최대 손실: -180.79 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.74 × 203
FusionMarkets-Live 2
1.77 × 491
리뷰 없음
2025.12.31 17:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 00:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 15:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 14:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Share of trading days is too low
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
CORE 1
월별 999 USD
-37%
0
0
USD
1.3K
EUR
10
100%
826
75%
97%
1.55
0.46
EUR
96%
1:500
