- 자본
- 축소
트레이드:
826
이익 거래:
621 (75.18%)
손실 거래:
205 (24.82%)
최고의 거래:
104.16 EUR
최악의 거래:
-36.52 EUR
총 수익:
1 053.93 EUR (72 290 pips)
총 손실:
-677.08 EUR (52 932 pips)
연속 최대 이익:
24 (13.29 EUR)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
97.32%
최대 입금량:
86.43%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
2.08
롱(주식매수):
448 (54.24%)
숏(주식차입매도):
378 (45.76%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
0.46 EUR
평균 이익:
1.70 EUR
평균 손실:
-3.30 EUR
연속 최대 손실:
9 (-180.79 EUR)
월별 성장률:
18.48%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
91.88 EUR
최대한의:
180.79 EUR (95.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
95.70% (180.79 EUR)
자본금별:
53.77% (265.42 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD
|74
|USDJPY
|52
|XAUUSD
|49
|GBPCAD
|46
|GBPUSD
|45
|USDCAD
|42
|EURCAD
|41
|EURJPY
|40
|AUDJPY
|38
|AUDCAD
|34
|GBPAUD
|32
|CADJPY
|30
|NZDCAD
|28
|NZDJPY
|25
|EURUSD
|24
|AUDUSD
|24
|USDCHF
|22
|GBPJPY
|22
|GBPNZD
|21
|EURNZD
|21
|CHFJPY
|18
|EURGBP
|17
|GBPCHF
|16
|AUDCHF
|15
|CADCHF
|13
|EURCHF
|13
|NZDUSD
|10
|AUDNZD
|8
|NZDCHF
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD
|55
|USDJPY
|41
|XAUUSD
|-154
|GBPCAD
|49
|GBPUSD
|47
|USDCAD
|84
|EURCAD
|28
|EURJPY
|23
|AUDJPY
|18
|AUDCAD
|25
|GBPAUD
|43
|CADJPY
|15
|NZDCAD
|19
|NZDJPY
|13
|EURUSD
|32
|AUDUSD
|23
|USDCHF
|25
|GBPJPY
|14
|GBPNZD
|-16
|EURNZD
|-29
|CHFJPY
|10
|EURGBP
|18
|GBPCHF
|-12
|AUDCHF
|12
|CADCHF
|14
|EURCHF
|11
|NZDUSD
|10
|AUDNZD
|5
|NZDCHF
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD
|3K
|USDJPY
|2.1K
|XAUUSD
|-3.6K
|GBPCAD
|-502
|GBPUSD
|2.8K
|USDCAD
|-3K
|EURCAD
|2.2K
|EURJPY
|2.2K
|AUDJPY
|2.7K
|AUDCAD
|1.5K
|GBPAUD
|-925
|CADJPY
|2.4K
|NZDCAD
|1.3K
|NZDJPY
|2K
|EURUSD
|660
|AUDUSD
|1.2K
|USDCHF
|1.5K
|GBPJPY
|1.5K
|GBPNZD
|-1.7K
|EURNZD
|-3K
|CHFJPY
|1.3K
|EURGBP
|1.2K
|GBPCHF
|-270
|AUDCHF
|721
|CADCHF
|915
|EURCHF
|781
|NZDUSD
|384
|AUDNZD
|346
|NZDCHF
|343
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.74 × 203
|
FusionMarkets-Live 2
|1.77 × 491
