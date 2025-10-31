SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / CORE 1 CUS
Valentin Woite

CORE 1 CUS

Valentin Woite
0 reviews
8 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2025 -40%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
752
Profit Trades:
566 (75.26%)
Loss Trades:
186 (24.73%)
Best trade:
104.16 EUR
Worst trade:
-36.52 EUR
Gross Profit:
926.89 EUR (62 652 pips)
Gross Loss:
-621.70 EUR (46 420 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (13.29 EUR)
Maximal consecutive profit:
148.06 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
97.32%
Max deposit load:
86.43%
Latest trade:
4 minutes ago
Trades per week:
97
Avg holding time:
15 hours
Recovery Factor:
1.69
Long Trades:
413 (54.92%)
Short Trades:
339 (45.08%)
Profit Factor:
1.49
Expected Payoff:
0.41 EUR
Average Profit:
1.64 EUR
Average Loss:
-3.34 EUR
Maximum consecutive losses:
9 (-180.79 EUR)
Maximal consecutive loss:
-180.79 EUR (9)
Monthly growth:
47.57%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
91.88 EUR
Maximal:
180.79 EUR (95.70%)
Relative drawdown:
By Balance:
95.70% (180.79 EUR)
By Equity:
53.77% (265.42 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURAUD 68
XAUUSD 49
USDJPY 47
GBPCAD 46
GBPUSD 38
USDCAD 36
EURCAD 36
EURJPY 35
GBPAUD 32
AUDJPY 32
AUDCAD 30
CADJPY 26
USDCHF 22
NZDCAD 22
NZDJPY 22
GBPJPY 22
GBPNZD 21
AUDUSD 21
EURNZD 21
CHFJPY 18
EURUSD 16
GBPCHF 16
AUDCHF 15
EURGBP 13
CADCHF 13
EURCHF 13
AUDNZD 8
NZDUSD 8
NZDCHF 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 46
XAUUSD -154
USDJPY 38
GBPCAD 49
GBPUSD 34
USDCAD 78
EURCAD 24
EURJPY 20
GBPAUD 43
AUDJPY 16
AUDCAD 21
CADJPY 13
USDCHF 25
NZDCAD 15
NZDJPY 11
GBPJPY 14
GBPNZD -16
AUDUSD 19
EURNZD -29
CHFJPY 10
EURUSD 14
GBPCHF -12
AUDCHF 12
EURGBP 13
CADCHF 14
EURCHF 11
AUDNZD 5
NZDUSD 7
NZDCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD 2.3K
XAUUSD -3.6K
USDJPY 1.6K
GBPCAD -502
GBPUSD 2.6K
USDCAD -2.8K
EURCAD 2K
EURJPY 1.8K
GBPAUD -925
AUDJPY 2.5K
AUDCAD 1.3K
CADJPY 2K
USDCHF 1.5K
NZDCAD 1K
NZDJPY 1.7K
GBPJPY 1.5K
GBPNZD -1.7K
AUDUSD 1.2K
EURNZD -3K
CHFJPY 1.3K
EURUSD 1K
GBPCHF -270
AUDCHF 721
EURGBP 764
CADCHF 915
EURCHF 781
AUDNZD 346
NZDUSD 486
NZDCHF 343
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +104.16 EUR
Worst trade: -37 EUR
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +13.29 EUR
Maximal consecutive loss: -180.79 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.74 × 203
FusionMarkets-Live 2
1.77 × 491
134 more...
No reviews
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 00:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 15:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 14:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Share of trading days is too low
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.31 13:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 12:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.