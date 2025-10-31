- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
752
Profit Trades:
566 (75.26%)
Loss Trades:
186 (24.73%)
Best trade:
104.16 EUR
Worst trade:
-36.52 EUR
Gross Profit:
926.89 EUR (62 652 pips)
Gross Loss:
-621.70 EUR (46 420 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (13.29 EUR)
Maximal consecutive profit:
148.06 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
97.32%
Max deposit load:
86.43%
Latest trade:
4 minutes ago
Trades per week:
97
Avg holding time:
15 hours
Recovery Factor:
1.69
Long Trades:
413 (54.92%)
Short Trades:
339 (45.08%)
Profit Factor:
1.49
Expected Payoff:
0.41 EUR
Average Profit:
1.64 EUR
Average Loss:
-3.34 EUR
Maximum consecutive losses:
9 (-180.79 EUR)
Maximal consecutive loss:
-180.79 EUR (9)
Monthly growth:
47.57%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
91.88 EUR
Maximal:
180.79 EUR (95.70%)
Relative drawdown:
By Balance:
95.70% (180.79 EUR)
By Equity:
53.77% (265.42 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURAUD
|68
|XAUUSD
|49
|USDJPY
|47
|GBPCAD
|46
|GBPUSD
|38
|USDCAD
|36
|EURCAD
|36
|EURJPY
|35
|GBPAUD
|32
|AUDJPY
|32
|AUDCAD
|30
|CADJPY
|26
|USDCHF
|22
|NZDCAD
|22
|NZDJPY
|22
|GBPJPY
|22
|GBPNZD
|21
|AUDUSD
|21
|EURNZD
|21
|CHFJPY
|18
|EURUSD
|16
|GBPCHF
|16
|AUDCHF
|15
|EURGBP
|13
|CADCHF
|13
|EURCHF
|13
|AUDNZD
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCHF
|6
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURAUD
|46
|XAUUSD
|-154
|USDJPY
|38
|GBPCAD
|49
|GBPUSD
|34
|USDCAD
|78
|EURCAD
|24
|EURJPY
|20
|GBPAUD
|43
|AUDJPY
|16
|AUDCAD
|21
|CADJPY
|13
|USDCHF
|25
|NZDCAD
|15
|NZDJPY
|11
|GBPJPY
|14
|GBPNZD
|-16
|AUDUSD
|19
|EURNZD
|-29
|CHFJPY
|10
|EURUSD
|14
|GBPCHF
|-12
|AUDCHF
|12
|EURGBP
|13
|CADCHF
|14
|EURCHF
|11
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|7
|NZDCHF
|7
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURAUD
|2.3K
|XAUUSD
|-3.6K
|USDJPY
|1.6K
|GBPCAD
|-502
|GBPUSD
|2.6K
|USDCAD
|-2.8K
|EURCAD
|2K
|EURJPY
|1.8K
|GBPAUD
|-925
|AUDJPY
|2.5K
|AUDCAD
|1.3K
|CADJPY
|2K
|USDCHF
|1.5K
|NZDCAD
|1K
|NZDJPY
|1.7K
|GBPJPY
|1.5K
|GBPNZD
|-1.7K
|AUDUSD
|1.2K
|EURNZD
|-3K
|CHFJPY
|1.3K
|EURUSD
|1K
|GBPCHF
|-270
|AUDCHF
|721
|EURGBP
|764
|CADCHF
|915
|EURCHF
|781
|AUDNZD
|346
|NZDUSD
|486
|NZDCHF
|343
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +104.16 EUR
Worst trade: -37 EUR
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +13.29 EUR
Maximal consecutive loss: -180.79 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
LEO-Live
|0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
Exness-Real17
|1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
|1.74 × 203
FusionMarkets-Live 2
|1.77 × 491
