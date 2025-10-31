シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CORE 1 CUS
Valentin Woite

CORE 1 CUS

Valentin Woite
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -39%
FusionMarkets-Live 2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
780
利益トレード:
592 (75.89%)
損失トレード:
188 (24.10%)
ベストトレード:
104.16 EUR
最悪のトレード:
-36.52 EUR
総利益:
950.24 EUR (65 407 pips)
総損失:
-626.38 EUR (47 050 pips)
最大連続の勝ち:
24 (13.29 EUR)
最大連続利益:
148.06 EUR (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
97.32%
最大入金額:
86.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
96
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
1.79
長いトレード:
424 (54.36%)
短いトレード:
356 (45.64%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
0.42 EUR
平均利益:
1.61 EUR
平均損失:
-3.33 EUR
最大連続の負け:
9 (-180.79 EUR)
最大連続損失:
-180.79 EUR (9)
月間成長:
45.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
91.88 EUR
最大の:
180.79 EUR (95.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
95.70% (180.79 EUR)
エクイティによる:
53.77% (265.42 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD 69
XAUUSD 49
USDJPY 49
GBPCAD 46
GBPUSD 40
EURCAD 40
USDCAD 38
EURJPY 38
AUDJPY 34
GBPAUD 32
AUDCAD 31
CADJPY 29
NZDJPY 24
NZDCAD 23
USDCHF 22
GBPJPY 22
GBPNZD 21
AUDUSD 21
EURNZD 21
EURUSD 19
CHFJPY 18
GBPCHF 16
EURGBP 15
AUDCHF 15
CADCHF 13
EURCHF 13
AUDNZD 8
NZDUSD 8
NZDCHF 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD 47
XAUUSD -154
USDJPY 39
GBPCAD 49
GBPUSD 36
EURCAD 27
USDCAD 79
EURJPY 22
AUDJPY 17
GBPAUD 43
AUDCAD 21
CADJPY 14
NZDJPY 12
NZDCAD 15
USDCHF 25
GBPJPY 14
GBPNZD -16
AUDUSD 19
EURNZD -29
EURUSD 18
CHFJPY 10
GBPCHF -12
EURGBP 15
AUDCHF 12
CADCHF 14
EURCHF 11
AUDNZD 5
NZDUSD 7
NZDCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD 2.3K
XAUUSD -3.6K
USDJPY 1.8K
GBPCAD -502
GBPUSD 2.9K
EURCAD 2.1K
USDCAD -2.6K
EURJPY 2K
AUDJPY 2.6K
GBPAUD -925
AUDCAD 1.4K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.9K
NZDCAD 1.1K
USDCHF 1.5K
GBPJPY 1.5K
GBPNZD -1.7K
AUDUSD 1.2K
EURNZD -3K
EURUSD 981
CHFJPY 1.3K
GBPCHF -270
EURGBP 959
AUDCHF 721
CADCHF 915
EURCHF 781
AUDNZD 346
NZDUSD 486
NZDCHF 343
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +104.16 EUR
最悪のトレード: -37 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +13.29 EUR
最大連続損失: -180.79 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.74 × 203
FusionMarkets-Live 2
1.77 × 491
134 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 00:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 15:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 14:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Share of trading days is too low
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.31 13:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 12:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
CORE 1 CUS
999 USD/月
-39%
0
0
USD
1.2K
EUR
9
100%
780
75%
97%
1.51
0.42
EUR
96%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください