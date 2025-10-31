- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
780
利益トレード:
592 (75.89%)
損失トレード:
188 (24.10%)
ベストトレード:
104.16 EUR
最悪のトレード:
-36.52 EUR
総利益:
950.24 EUR (65 407 pips)
総損失:
-626.38 EUR (47 050 pips)
最大連続の勝ち:
24 (13.29 EUR)
最大連続利益:
148.06 EUR (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
97.32%
最大入金額:
86.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
96
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
1.79
長いトレード:
424 (54.36%)
短いトレード:
356 (45.64%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
0.42 EUR
平均利益:
1.61 EUR
平均損失:
-3.33 EUR
最大連続の負け:
9 (-180.79 EUR)
最大連続損失:
-180.79 EUR (9)
月間成長:
45.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
91.88 EUR
最大の:
180.79 EUR (95.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
95.70% (180.79 EUR)
エクイティによる:
53.77% (265.42 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD
|69
|XAUUSD
|49
|USDJPY
|49
|GBPCAD
|46
|GBPUSD
|40
|EURCAD
|40
|USDCAD
|38
|EURJPY
|38
|AUDJPY
|34
|GBPAUD
|32
|AUDCAD
|31
|CADJPY
|29
|NZDJPY
|24
|NZDCAD
|23
|USDCHF
|22
|GBPJPY
|22
|GBPNZD
|21
|AUDUSD
|21
|EURNZD
|21
|EURUSD
|19
|CHFJPY
|18
|GBPCHF
|16
|EURGBP
|15
|AUDCHF
|15
|CADCHF
|13
|EURCHF
|13
|AUDNZD
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCHF
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD
|47
|XAUUSD
|-154
|USDJPY
|39
|GBPCAD
|49
|GBPUSD
|36
|EURCAD
|27
|USDCAD
|79
|EURJPY
|22
|AUDJPY
|17
|GBPAUD
|43
|AUDCAD
|21
|CADJPY
|14
|NZDJPY
|12
|NZDCAD
|15
|USDCHF
|25
|GBPJPY
|14
|GBPNZD
|-16
|AUDUSD
|19
|EURNZD
|-29
|EURUSD
|18
|CHFJPY
|10
|GBPCHF
|-12
|EURGBP
|15
|AUDCHF
|12
|CADCHF
|14
|EURCHF
|11
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|7
|NZDCHF
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD
|2.3K
|XAUUSD
|-3.6K
|USDJPY
|1.8K
|GBPCAD
|-502
|GBPUSD
|2.9K
|EURCAD
|2.1K
|USDCAD
|-2.6K
|EURJPY
|2K
|AUDJPY
|2.6K
|GBPAUD
|-925
|AUDCAD
|1.4K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|1.9K
|NZDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.5K
|GBPJPY
|1.5K
|GBPNZD
|-1.7K
|AUDUSD
|1.2K
|EURNZD
|-3K
|EURUSD
|981
|CHFJPY
|1.3K
|GBPCHF
|-270
|EURGBP
|959
|AUDCHF
|721
|CADCHF
|915
|EURCHF
|781
|AUDNZD
|346
|NZDUSD
|486
|NZDCHF
|343
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +104.16 EUR
最悪のトレード: -37 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +13.29 EUR
最大連続損失: -180.79 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.74 × 203
|
FusionMarkets-Live 2
|1.77 × 491
