İşlemler:
328
Kârla kapanan işlemler:
213 (64.93%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (35.06%)
En iyi işlem:
537.35 USD
En kötü işlem:
-480.09 USD
Brüt kâr:
51 931.45 USD (701 011 pips)
Brüt zarar:
-20 801.57 USD (277 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (11 982.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 982.25 USD (48)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
7.92
Alış işlemleri:
328 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
94.91 USD
Ortalama kâr:
243.81 USD
Ortalama zarar:
-180.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-791.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 801.44 USD (14)
Aylık büyüme:
59.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
791.80 USD
Maksimum:
3 930.48 USD (8.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
328
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
423K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +537.35 USD
En kötü işlem: -480 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +11 982.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -791.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalSA-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
