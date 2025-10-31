SinyallerBölümler
Nguyen An Nguyen

A19

Nguyen An Nguyen
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
0%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
328
Kârla kapanan işlemler:
213 (64.93%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (35.06%)
En iyi işlem:
537.35 USD
En kötü işlem:
-480.09 USD
Brüt kâr:
51 931.45 USD (701 011 pips)
Brüt zarar:
-20 801.57 USD (277 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (11 982.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 982.25 USD (48)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
7.92
Alış işlemleri:
328 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
94.91 USD
Ortalama kâr:
243.81 USD
Ortalama zarar:
-180.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-791.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 801.44 USD (14)
Aylık büyüme:
59.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
791.80 USD
Maksimum:
3 930.48 USD (8.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 328
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 423K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +537.35 USD
En kötü işlem: -480 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +11 982.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -791.80 USD

