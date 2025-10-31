- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
555
盈利交易:
324 (58.37%)
亏损交易:
231 (41.62%)
最好交易:
601.05 USD
最差交易:
-540.63 USD
毛利:
76 812.11 USD (1 037 476 pips)
毛利亏损:
-37 851.91 USD (527 870 pips)
最大连续赢利:
48 (11 982.25 USD)
最大连续盈利:
11 982.25 USD (48)
夏普比率:
0.31
交易活动:
37.88%
最大入金加载:
0.64%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
69
平均持有时间:
12 小时
采收率:
5.07
长期交易:
555 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.03
预期回报:
70.20 USD
平均利润:
237.07 USD
平均损失:
-163.86 USD
最大连续失误:
38 (-7 688.49 USD)
最大连续亏损:
-7 688.49 USD (38)
每月增长:
9.88%
年度预测:
119.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
791.80 USD
最大值:
7 688.49 USD (13.40%)
相对跌幅:
结余:
16.22% (7 688.49 USD)
净值:
4.57% (1 945.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|555
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|39K
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|510K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +601.05 USD
最差交易: -541 USD
最大连续赢利: 48
最大连续失误: 38
最大连续盈利: +11 982.25 USD
最大连续亏损: -7 688.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalSA-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
