信号 / MetaTrader 4 / A19
Nguyen An Nguyen

A19

Nguyen An Nguyen
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 204%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
555
盈利交易:
324 (58.37%)
亏损交易:
231 (41.62%)
最好交易:
601.05 USD
最差交易:
-540.63 USD
毛利:
76 812.11 USD (1 037 476 pips)
毛利亏损:
-37 851.91 USD (527 870 pips)
最大连续赢利:
48 (11 982.25 USD)
最大连续盈利:
11 982.25 USD (48)
夏普比率:
0.31
交易活动:
37.88%
最大入金加载:
0.64%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
69
平均持有时间:
12 小时
采收率:
5.07
长期交易:
555 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.03
预期回报:
70.20 USD
平均利润:
237.07 USD
平均损失:
-163.86 USD
最大连续失误:
38 (-7 688.49 USD)
最大连续亏损:
-7 688.49 USD (38)
每月增长:
9.88%
年度预测:
119.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
791.80 USD
最大值:
7 688.49 USD (13.40%)
相对跌幅:
结余:
16.22% (7 688.49 USD)
净值:
4.57% (1 945.66 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 555
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 510K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +601.05 USD
最差交易: -541 USD
最大连续赢利: 48
最大连续失误: 38
最大连续盈利: +11 982.25 USD
最大连续亏损: -7 688.49 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalSA-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 04:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载