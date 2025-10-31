SinaisSeções
Nguyen An Nguyen

A19

Nguyen An Nguyen
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 223%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
566
Negociações com lucro:
335 (59.18%)
Negociações com perda:
231 (40.81%)
Melhor negociação:
601.05 USD
Pior negociação:
-540.63 USD
Lucro bruto:
79 842.18 USD (1 079 830 pips)
Perda bruta:
-37 851.91 USD (527 870 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (11 982.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11 982.25 USD (48)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
37.88%
Depósito máximo carregado:
0.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
5.46
Negociações longas:
566 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
74.19 USD
Lucro médio:
238.33 USD
Perda média:
-163.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
38 (-7 688.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 688.49 USD (38)
Crescimento mensal:
10.15%
Previsão anual:
123.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
791.80 USD
Máximo:
7 688.49 USD (13.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.22% (7 688.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.57% (1 945.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 566
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 552K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +601.05 USD
Pior negociação: -541 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 48
Máximo de perdas consecutivas: 38
Máximo lucro consecutivo: +11 982.25 USD
Máxima perda consecutiva: -7 688.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalSA-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 04:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
