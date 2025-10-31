- Crescimento
Negociações:
566
Negociações com lucro:
335 (59.18%)
Negociações com perda:
231 (40.81%)
Melhor negociação:
601.05 USD
Pior negociação:
-540.63 USD
Lucro bruto:
79 842.18 USD (1 079 830 pips)
Perda bruta:
-37 851.91 USD (527 870 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (11 982.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11 982.25 USD (48)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
37.88%
Depósito máximo carregado:
0.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
5.46
Negociações longas:
566 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
74.19 USD
Lucro médio:
238.33 USD
Perda média:
-163.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
38 (-7 688.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 688.49 USD (38)
Crescimento mensal:
10.15%
Previsão anual:
123.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
791.80 USD
Máximo:
7 688.49 USD (13.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.22% (7 688.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.57% (1 945.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|566
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|552K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +601.05 USD
Pior negociação: -541 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 48
Máximo de perdas consecutivas: 38
Máximo lucro consecutivo: +11 982.25 USD
Máxima perda consecutiva: -7 688.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalSA-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
