Trade:
328
Profit Trade:
213 (64.93%)
Loss Trade:
115 (35.06%)
Best Trade:
537.35 USD
Worst Trade:
-480.09 USD
Profitto lordo:
51 931.45 USD (701 011 pips)
Perdita lorda:
-20 801.57 USD (277 825 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (11 982.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 982.25 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
7.92
Long Trade:
328 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
94.91 USD
Profitto medio:
243.81 USD
Perdita media:
-180.88 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-791.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 801.44 USD (14)
Crescita mensile:
59.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
791.80 USD
Massimale:
3 930.48 USD (8.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|328
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|423K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalSA-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
