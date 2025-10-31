SegnaliSezioni
Nguyen An Nguyen

A19

Nguyen An Nguyen
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
0%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
328
Profit Trade:
213 (64.93%)
Loss Trade:
115 (35.06%)
Best Trade:
537.35 USD
Worst Trade:
-480.09 USD
Profitto lordo:
51 931.45 USD (701 011 pips)
Perdita lorda:
-20 801.57 USD (277 825 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (11 982.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 982.25 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
7.92
Long Trade:
328 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
94.91 USD
Profitto medio:
243.81 USD
Perdita media:
-180.88 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-791.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 801.44 USD (14)
Crescita mensile:
59.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
791.80 USD
Massimale:
3 930.48 USD (8.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 328
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 423K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +537.35 USD
Worst Trade: -480 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +11 982.25 USD
Massima perdita consecutiva: -791.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalSA-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.31 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
