Nguyen An Nguyen

A19

Nguyen An Nguyen
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
0%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
328
Bénéfice trades:
213 (64.93%)
Perte trades:
115 (35.06%)
Meilleure transaction:
537.35 USD
Pire transaction:
-480.09 USD
Bénéfice brut:
51 931.45 USD (701 011 pips)
Perte brute:
-20 801.57 USD (277 825 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (11 982.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 982.25 USD (48)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
16 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
7.92
Longs trades:
328 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.50
Rendement attendu:
94.91 USD
Bénéfice moyen:
243.81 USD
Perte moyenne:
-180.88 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-791.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 801.44 USD (14)
Croissance mensuelle:
59.51%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
791.80 USD
Maximal:
3 930.48 USD (8.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 328
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 31K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 423K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +537.35 USD
Pire transaction: -480 USD
Gains consécutifs maximales: 48
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +11 982.25 USD
Perte consécutive maximale: -791.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GTCGlobalSA-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.31 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
