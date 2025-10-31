SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / A19
Nguyen An Nguyen

A19

Nguyen An Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 223%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
566
Gewinntrades:
335 (59.18%)
Verlusttrades:
231 (40.81%)
Bester Trade:
601.05 USD
Schlechtester Trade:
-540.63 USD
Bruttoprofit:
79 842.18 USD (1 079 830 pips)
Bruttoverlust:
-37 851.91 USD (527 870 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
48 (11 982.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11 982.25 USD (48)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
37.88%
Max deposit load:
0.64%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
52
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
5.46
Long-Positionen:
566 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
74.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
238.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-163.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
38 (-7 688.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 688.49 USD (38)
Wachstum pro Monat :
10.15%
Jahresprognose:
123.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
791.80 USD
Maximaler:
7 688.49 USD (13.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.22% (7 688.49 USD)
Kapital:
4.57% (1 945.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 566
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 552K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +601.05 USD
Schlechtester Trade: -541 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 48
Max. aufeinandergehende Verluste: 38
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11 982.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 688.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalSA-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 04:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
A19
30 USD pro Monat
223%
0
0
USD
52K
USD
19
100%
566
59%
38%
2.10
74.19
USD
16%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.