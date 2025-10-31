СигналыРазделы
Nguyen An Nguyen

A19

Nguyen An Nguyen
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 204%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
555
Прибыльных трейдов:
324 (58.37%)
Убыточных трейдов:
231 (41.62%)
Лучший трейд:
601.05 USD
Худший трейд:
-540.63 USD
Общая прибыль:
76 812.11 USD (1 037 476 pips)
Общий убыток:
-37 851.91 USD (527 870 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (11 982.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 982.25 USD (48)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
39.66%
Макс. загрузка депозита:
0.64%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
5.07
Длинных трейдов:
555 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
70.20 USD
Средняя прибыль:
237.07 USD
Средний убыток:
-163.86 USD
Макс. серия проигрышей:
38 (-7 688.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 688.49 USD (38)
Прирост в месяц:
9.88%
Годовой прогноз:
119.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
791.80 USD
Максимальная:
7 688.49 USD (13.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.22% (7 688.49 USD)
По эквити:
4.57% (1 945.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 555
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 510K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +601.05 USD
Худший трейд: -541 USD
Макс. серия выигрышей: 48
Макс. серия проигрышей: 38
Макс. прибыль в серии: +11 982.25 USD
Макс. убыток в серии: -7 688.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 04:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
