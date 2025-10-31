- Прирост
Всего трейдов:
555
Прибыльных трейдов:
324 (58.37%)
Убыточных трейдов:
231 (41.62%)
Лучший трейд:
601.05 USD
Худший трейд:
-540.63 USD
Общая прибыль:
76 812.11 USD (1 037 476 pips)
Общий убыток:
-37 851.91 USD (527 870 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (11 982.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 982.25 USD (48)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
39.66%
Макс. загрузка депозита:
0.64%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
5.07
Длинных трейдов:
555 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
70.20 USD
Средняя прибыль:
237.07 USD
Средний убыток:
-163.86 USD
Макс. серия проигрышей:
38 (-7 688.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 688.49 USD (38)
Прирост в месяц:
9.88%
Годовой прогноз:
119.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
791.80 USD
Максимальная:
7 688.49 USD (13.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.22% (7 688.49 USD)
По эквити:
4.57% (1 945.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|555
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|510K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
