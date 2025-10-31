- 자본
- 축소
트레이드:
609
이익 거래:
352 (57.79%)
손실 거래:
257 (42.20%)
최고의 거래:
601.05 USD
최악의 거래:
-540.63 USD
총 수익:
84 374.51 USD (1 141 044 pips)
총 손실:
-41 250.99 USD (590 955 pips)
연속 최대 이익:
48 (11 982.25 USD)
연속 최대 이익:
11 982.25 USD (48)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
38.85%
최대 입금량:
0.64%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
5.61
롱(주식매수):
609 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
70.81 USD
평균 이익:
239.70 USD
평균 손실:
-160.51 USD
연속 최대 손실:
38 (-7 688.49 USD)
연속 최대 손실:
-7 688.49 USD (38)
월별 성장률:
25.10%
연간 예측:
304.49%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
791.80 USD
최대한의:
7 688.49 USD (13.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.22% (7 688.49 USD)
자본금별:
4.57% (1 945.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|609
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|43K
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|550K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +601.05 USD
최악의 거래: -541 USD
연속 최대 이익: 48
연속 최대 손실: 38
연속 최대 이익: +11 982.25 USD
연속 최대 손실: -7 688.49 USD
