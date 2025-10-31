- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
566
利益トレード:
335 (59.18%)
損失トレード:
231 (40.81%)
ベストトレード:
601.05 USD
最悪のトレード:
-540.63 USD
総利益:
79 842.18 USD (1 079 830 pips)
総損失:
-37 851.91 USD (527 870 pips)
最大連続の勝ち:
48 (11 982.25 USD)
最大連続利益:
11 982.25 USD (48)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
37.88%
最大入金額:
0.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
5.46
長いトレード:
566 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
74.19 USD
平均利益:
238.33 USD
平均損失:
-163.86 USD
最大連続の負け:
38 (-7 688.49 USD)
最大連続損失:
-7 688.49 USD (38)
月間成長:
10.15%
年間予想:
123.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
791.80 USD
最大の:
7 688.49 USD (13.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.22% (7 688.49 USD)
エクイティによる:
4.57% (1 945.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|566
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|552K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +601.05 USD
最悪のトレード: -541 USD
最大連続の勝ち: 48
最大連続の負け: 38
最大連続利益: +11 982.25 USD
最大連続損失: -7 688.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalSA-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
223%
0
0
USD
USD
52K
USD
USD
19
100%
566
59%
38%
2.10
74.19
USD
USD
16%
1:500