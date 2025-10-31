SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trade Ex
KAUSER AHMED

Trade Ex

KAUSER AHMED
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
Exness-Real17
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
11 (91.66%)
Perte trades:
1 (8.33%)
Meilleure transaction:
6 321.07 BDT
Pire transaction:
-4 863.10 BDT
Bénéfice brut:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
Perte brute:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (16 544.78 BDT)
Bénéfice consécutif maximal:
16 544.78 BDT (7)
Ratio de Sharpe:
0.57
Activité de trading:
47.06%
Charge de dépôt maximale:
2.18%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.38
Longs trades:
10 (83.33%)
Courts trades:
2 (16.67%)
Facteur de profit:
4.38
Rendement attendu:
1 371.34 BDT
Bénéfice moyen:
1 938.11 BDT
Perte moyenne:
-4 863.10 BDT
Pertes consécutives maximales:
1 (-4 863.10 BDT)
Perte consécutive maximale:
-4 863.10 BDT (1)
Croissance mensuelle:
11.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BDT
Maximal:
4 863.10 BDT (6.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.51% (4 863.10 BDT)
Par fonds propres:
15.58% (10 393.21 BDT)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 8
XAUUSD 3
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 7.9K
XAUUSD 8.5K
EURUSD 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 637K
XAUUSD 68K
EURUSD 21
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 321.07 BDT
Pire transaction: -4 863 BDT
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +16 544.78 BDT
Perte consécutive maximale: -4 863.10 BDT

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.42 × 993
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.54 × 102
Exness-Real16
2.94 × 16
HFMarketsSV-Live Server 3
7.67 × 3
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
12.13 × 16
RoboForex-ProCent-8
16.35 × 17
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 13:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 12:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Share of trading days is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 08:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 08:58
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 4.15% of days out of the 627 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trade Ex
3000 USD par mois
28%
0
0
USD
75K
BDT
10
0%
12
91%
47%
4.38
1 371.34
BDT
16%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.