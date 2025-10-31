- Croissance
Trades:
12
Bénéfice trades:
11 (91.66%)
Perte trades:
1 (8.33%)
Meilleure transaction:
6 321.07 BDT
Pire transaction:
-4 863.10 BDT
Bénéfice brut:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
Perte brute:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (16 544.78 BDT)
Bénéfice consécutif maximal:
16 544.78 BDT (7)
Ratio de Sharpe:
0.57
Activité de trading:
47.06%
Charge de dépôt maximale:
2.18%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.38
Longs trades:
10 (83.33%)
Courts trades:
2 (16.67%)
Facteur de profit:
4.38
Rendement attendu:
1 371.34 BDT
Bénéfice moyen:
1 938.11 BDT
Perte moyenne:
-4 863.10 BDT
Pertes consécutives maximales:
1 (-4 863.10 BDT)
Perte consécutive maximale:
-4 863.10 BDT (1)
Croissance mensuelle:
11.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BDT
Maximal:
4 863.10 BDT (6.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.51% (4 863.10 BDT)
Par fonds propres:
15.58% (10 393.21 BDT)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|7.9K
|XAUUSD
|8.5K
|EURUSD
|19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|637K
|XAUUSD
|68K
|EURUSD
|21
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +6 321.07 BDT
Pire transaction: -4 863 BDT
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +16 544.78 BDT
Perte consécutive maximale: -4 863.10 BDT
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.42 × 993
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.54 × 102
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
|
RoboForex-ProCent-8
|16.35 × 17
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
Aucun avis
