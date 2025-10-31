SinyallerBölümler
Arief Budiman

GoldWinstreak EA

Arief Budiman
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
26 (96.29%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.70%)
En iyi işlem:
362.08 USD
En kötü işlem:
-246.90 USD
Brüt kâr:
1 653.26 USD (5 619 pips)
Brüt zarar:
-246.90 USD (813 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (1 421.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 421.62 USD (19)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
5.70
Alış işlemleri:
18 (66.67%)
Satış işlemleri:
9 (33.33%)
Kâr faktörü:
6.70
Beklenen getiri:
52.09 USD
Ortalama kâr:
63.59 USD
Ortalama zarar:
-246.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-246.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-246.90 USD (1)
Aylık büyüme:
39.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.26 USD
Maksimum:
246.90 USD (7.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +362.08 USD
En kötü işlem: -247 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 421.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -246.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
193 daha fazla...
The Expert Advisor (EA) has been backtested over 15 years of historical data, covering different market phases — from high volatility to range-bound periods. 

🧠 Strategy Overview: 
• Breakout entries 
• Strict risk management (fixed SL and TP) 
• Dynamic trailing stop for profit protection 
• No martingale, grid, or averaging methods 
• Single entry per day

📊 Real & Transparent Performance 
All trading activities are executed on a real account, fully verified on the MQL5 platform. The trading results reflect actual performance without any data manipulation. 

⚙️ Key Advantages: 
• Optimized specifically for Gold (XAU/USD) 
• Designed for long-term market adaptability 
• Controlled drawdown and consistent logic 
• Emotion-free automated decision-making 

🚀 Mission: 
To provide a transparent and data-verified trading signal that allows investors to benefit from algorithmic trading without managing manual trades. 

📩 Feel free to contact me for more details about the EA’s logic, backtest reports, or live performance verification.
İnceleme yok
2025.10.31 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 04:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
