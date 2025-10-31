- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
26 (96.29%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.70%)
En iyi işlem:
362.08 USD
En kötü işlem:
-246.90 USD
Brüt kâr:
1 653.26 USD (5 619 pips)
Brüt zarar:
-246.90 USD (813 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (1 421.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 421.62 USD (19)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
5.70
Alış işlemleri:
18 (66.67%)
Satış işlemleri:
9 (33.33%)
Kâr faktörü:
6.70
Beklenen getiri:
52.09 USD
Ortalama kâr:
63.59 USD
Ortalama zarar:
-246.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-246.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-246.90 USD (1)
Aylık büyüme:
39.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.26 USD
Maksimum:
246.90 USD (7.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +362.08 USD
En kötü işlem: -247 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 421.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -246.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The Expert Advisor (EA) has been backtested over 15 years of historical data, covering different market phases — from high volatility to range-bound periods.
🧠 Strategy Overview:
• Breakout entries
• Strict risk management (fixed SL and TP)
• Dynamic trailing stop for profit protection
• No martingale, grid, or averaging methods
İnceleme yok