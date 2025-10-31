- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
59 (98.33%)
Убыточных трейдов:
1 (1.67%)
Лучший трейд:
362.08 USD
Худший трейд:
-246.90 USD
Общая прибыль:
3 735.22 USD (11 325 pips)
Общий убыток:
-246.90 USD (813 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (3 503.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 503.58 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
1.37%
Макс. загрузка депозита:
4.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
14.13
Длинных трейдов:
40 (66.67%)
Коротких трейдов:
20 (33.33%)
Профит фактор:
15.13
Мат. ожидание:
58.14 USD
Средняя прибыль:
63.31 USD
Средний убыток:
-246.90 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-246.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-246.90 USD (1)
Прирост в месяц:
22.97%
Годовой прогноз:
278.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.26 USD
Максимальная:
246.90 USD (7.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.64% (246.90 USD)
По эквити:
6.65% (423.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +362.08 USD
Худший трейд: -247 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 503.58 USD
Макс. убыток в серии: -246.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
🔶 EA Specialist on Gold (XAU/USD)
I am a developer and algorithmic trader focused on automated trading in XAU/USD (Gold) using a data-driven strategy that has been thoroughly tested across various market conditions.
💡 The Expert Advisor (EA) has been backtested over 15 years of historical data, covering different market phases — from high volatility to range-bound periods.
🧠 Strategy Overview:
• Breakout entries
• Strict risk management (fixed SL and TP)
• Dynamic trailing stop for profit protection
• No martingale, grid, or averaging methods
📊 Real & Transparent Performance
All trading activities are executed on a real account, fully verified on the MQL5 platform. The trading results reflect actual performance without any data manipulation.
⚙️ Key Advantages:
• Optimized specifically for Gold (XAU/USD)
• Designed for long-term market adaptability
• Controlled drawdown and consistent logic
• Emotion-free automated decision-making
🚀 Mission:
To provide a transparent and data-verified trading signal that allows investors to benefit from algorithmic trading without managing manual trades.
📩 Feel free to contact me for more details about the EA’s logic, backtest reports, or live performance verification.
Note : I’ve tested several brokers, both through backtesting and forward testing, and this is the only broker where the forward results consistently match the backtest data.
Broker i use 👇👇👇 (MRG Maxrich)
You are free to try any broker you prefer, but I strongly recommend registering through my affiliate link and using the same broker I use to ensure your results are as close as possible to mine.
📊 You can check My Other Portfolio on My Tiktok Account @TheIndependentTrader or klik my website
