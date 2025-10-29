SinyallerBölümler
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 3

Jimmy Peter Eriksson
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 47%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
457
Kârla kapanan işlemler:
234 (51.20%)
Zararla kapanan işlemler:
223 (48.80%)
En iyi işlem:
74.97 USD
En kötü işlem:
-88.09 USD
Brüt kâr:
3 315.64 USD (175 037 pips)
Brüt zarar:
-2 580.94 USD (128 930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (173.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
173.11 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
54.09%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
333 (72.87%)
Satış işlemleri:
124 (27.13%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
1.61 USD
Ortalama kâr:
14.17 USD
Ortalama zarar:
-11.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-115.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-213.04 USD (4)
Aylık büyüme:
36.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
306.85 USD
Maksimum:
358.01 USD (34.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.72% (357.19 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WS30 89
USDJPY 88
XAUUSD 80
GDAXI 59
SP500 54
NDX 47
EURUSD 40
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WS30 45
USDJPY 192
XAUUSD 324
GDAXI -96
SP500 60
NDX 146
EURUSD 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WS30 1K
USDJPY 5.3K
XAUUSD 29K
GDAXI -7.1K
SP500 1.8K
NDX 15K
EURUSD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.97 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +173.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -115.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
13 daha fazla...
This signal represents the complete portfolio of our trading systems developed by Eriksson Systems.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Complete Portfolio 3
Ayda 100 USD
47%
0
0
USD
1.7K
USD
11
100%
457
51%
100%
1.28
1.61
USD
28%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.