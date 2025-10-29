シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Directional Bias
Jimmy Peter Eriksson

Directional Bias

Jimmy Peter Eriksson
レビュー0件
21週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
32%
Darwinex-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
575
利益トレード:
291 (50.60%)
損失トレード:
284 (49.39%)
ベストトレード:
139.13 USD
最悪のトレード:
-118.83 USD
総利益:
4 799.68 USD (223 463 pips)
総損失:
-4 239.18 USD (170 143 pips)
最大連続の勝ち:
11 (173.11 USD)
最大連続利益:
255.83 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
101.70%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
1.41
長いトレード:
417 (72.52%)
短いトレード:
158 (27.48%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
16.49 USD
平均損失:
-14.93 USD
最大連続の負け:
9 (-115.69 USD)
最大連続損失:
-213.04 USD (4)
月間成長:
-13.09%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
306.85 USD
最大の:
396.78 USD (20.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.72% (357.19 USD)
エクイティによる:
10.64% (129.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 126
XAUUSD 116
WS30 94
EURUSD 71
GDAXI 61
SP500 57
NDX 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 432
XAUUSD 247
WS30 9
EURUSD -218
GDAXI -108
SP500 51
NDX 147
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 11K
XAUUSD 33K
WS30 632
EURUSD 196
GDAXI -7.9K
SP500 1.6K
NDX 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +139.13 USD
最悪のトレード: -119 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +173.11 USD
最大連続損失: -115.69 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
15 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

This signal is a combination of different intraday patterns.

レビューなし
2025.11.12 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Directional Bias
49 USD/月
32%
0
0
USD
1.5K
USD
21
99%
575
50%
76%
1.13
0.97
USD
28%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください