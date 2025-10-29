- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
575
利益トレード:
291 (50.60%)
損失トレード:
284 (49.39%)
ベストトレード:
139.13 USD
最悪のトレード:
-118.83 USD
総利益:
4 799.68 USD (223 463 pips)
総損失:
-4 239.18 USD (170 143 pips)
最大連続の勝ち:
11 (173.11 USD)
最大連続利益:
255.83 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
101.70%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
1.41
長いトレード:
417 (72.52%)
短いトレード:
158 (27.48%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
16.49 USD
平均損失:
-14.93 USD
最大連続の負け:
9 (-115.69 USD)
最大連続損失:
-213.04 USD (4)
月間成長:
-13.09%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
306.85 USD
最大の:
396.78 USD (20.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.72% (357.19 USD)
エクイティによる:
10.64% (129.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|126
|XAUUSD
|116
|WS30
|94
|EURUSD
|71
|GDAXI
|61
|SP500
|57
|NDX
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|432
|XAUUSD
|247
|WS30
|9
|EURUSD
|-218
|GDAXI
|-108
|SP500
|51
|NDX
|147
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|11K
|XAUUSD
|33K
|WS30
|632
|EURUSD
|196
|GDAXI
|-7.9K
|SP500
|1.6K
|NDX
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +139.13 USD
最悪のトレード: -119 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +173.11 USD
最大連続損失: -115.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2276
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
This signal is a combination of different intraday patterns.
レビューなし
