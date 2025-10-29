SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Directional Bias
Jimmy Peter Eriksson

Directional Bias

Jimmy Peter Eriksson
0 comentarios
21 semanas
0 / 0 USD
32%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
575
Transacciones Rentables:
291 (50.60%)
Transacciones Irrentables:
284 (49.39%)
Mejor transacción:
139.13 USD
Peor transacción:
-118.83 USD
Beneficio Bruto:
4 799.68 USD (223 463 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 239.18 USD (170 143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (173.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
255.83 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
101.70%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
1.41
Transacciones Largas:
417 (72.52%)
Transacciones Cortas:
158 (27.48%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
16.49 USD
Pérdidas medias:
-14.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-115.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-213.04 USD (4)
Crecimiento al mes:
-13.09%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
306.85 USD
Máxima:
396.78 USD (20.99%)
Reducción relativa:
De balance:
27.72% (357.19 USD)
De fondos:
10.64% (129.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 126
XAUUSD 116
WS30 94
EURUSD 71
GDAXI 61
SP500 57
NDX 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 432
XAUUSD 247
WS30 9
EURUSD -218
GDAXI -108
SP500 51
NDX 147
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 11K
XAUUSD 33K
WS30 632
EURUSD 196
GDAXI -7.9K
SP500 1.6K
NDX 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +139.13 USD
Peor transacción: -119 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +173.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -115.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
otros 15...
This signal is a combination of different intraday patterns.

No hay comentarios
2025.11.12 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
