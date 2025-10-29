- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
575
Transacciones Rentables:
291 (50.60%)
Transacciones Irrentables:
284 (49.39%)
Mejor transacción:
139.13 USD
Peor transacción:
-118.83 USD
Beneficio Bruto:
4 799.68 USD (223 463 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 239.18 USD (170 143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (173.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
255.83 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
101.70%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
1.41
Transacciones Largas:
417 (72.52%)
Transacciones Cortas:
158 (27.48%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
16.49 USD
Pérdidas medias:
-14.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-115.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-213.04 USD (4)
Crecimiento al mes:
-13.09%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
306.85 USD
Máxima:
396.78 USD (20.99%)
Reducción relativa:
De balance:
27.72% (357.19 USD)
De fondos:
10.64% (129.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|126
|XAUUSD
|116
|WS30
|94
|EURUSD
|71
|GDAXI
|61
|SP500
|57
|NDX
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|432
|XAUUSD
|247
|WS30
|9
|EURUSD
|-218
|GDAXI
|-108
|SP500
|51
|NDX
|147
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|11K
|XAUUSD
|33K
|WS30
|632
|EURUSD
|196
|GDAXI
|-7.9K
|SP500
|1.6K
|NDX
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +139.13 USD
Peor transacción: -119 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +173.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -115.69 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2276
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
This signal is a combination of different intraday patterns.
