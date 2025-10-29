SegnaliSezioni
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 3

Jimmy Peter Eriksson
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 47%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
457
Profit Trade:
234 (51.20%)
Loss Trade:
223 (48.80%)
Best Trade:
74.97 USD
Worst Trade:
-88.09 USD
Profitto lordo:
3 315.64 USD (175 037 pips)
Perdita lorda:
-2 581.00 USD (128 930 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (173.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.11 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.73%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
333 (72.87%)
Short Trade:
124 (27.13%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
14.17 USD
Perdita media:
-11.57 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-115.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-213.04 USD (4)
Crescita mensile:
35.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
306.85 USD
Massimale:
358.01 USD (34.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.72% (357.19 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WS30 89
USDJPY 88
XAUUSD 80
GDAXI 59
SP500 54
NDX 47
EURUSD 40
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WS30 45
USDJPY 192
XAUUSD 324
GDAXI -96
SP500 60
NDX 146
EURUSD 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WS30 1K
USDJPY 5.3K
XAUUSD 29K
GDAXI -7.1K
SP500 1.8K
NDX 15K
EURUSD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.97 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +173.11 USD
Massima perdita consecutiva: -115.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
13 più
This signal represents the complete portfolio of our trading systems developed by Eriksson Systems.
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.