- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
457
Profit Trade:
234 (51.20%)
Loss Trade:
223 (48.80%)
Best Trade:
74.97 USD
Worst Trade:
-88.09 USD
Profitto lordo:
3 315.64 USD (175 037 pips)
Perdita lorda:
-2 581.00 USD (128 930 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (173.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.11 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.73%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
333 (72.87%)
Short Trade:
124 (27.13%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
14.17 USD
Perdita media:
-11.57 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-115.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-213.04 USD (4)
Crescita mensile:
35.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
306.85 USD
Massimale:
358.01 USD (34.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.72% (357.19 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WS30
|89
|USDJPY
|88
|XAUUSD
|80
|GDAXI
|59
|SP500
|54
|NDX
|47
|EURUSD
|40
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WS30
|45
|USDJPY
|192
|XAUUSD
|324
|GDAXI
|-96
|SP500
|60
|NDX
|146
|EURUSD
|62
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WS30
|1K
|USDJPY
|5.3K
|XAUUSD
|29K
|GDAXI
|-7.1K
|SP500
|1.8K
|NDX
|15K
|EURUSD
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.97 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +173.11 USD
Massima perdita consecutiva: -115.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2276
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.50 × 268
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
This signal represents the complete portfolio of our trading systems developed by Eriksson Systems.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
47%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
11
100%
457
51%
100%
1.28
1.61
USD
USD
28%
1:200