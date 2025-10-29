СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Directional Bias
Jimmy Peter Eriksson

Directional Bias

Jimmy Peter Eriksson
0 отзывов
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
32%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
575
Прибыльных трейдов:
291 (50.60%)
Убыточных трейдов:
284 (49.39%)
Лучший трейд:
139.13 USD
Худший трейд:
-118.83 USD
Общая прибыль:
4 799.68 USD (223 463 pips)
Общий убыток:
-4 239.18 USD (170 143 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (173.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.83 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
101.70%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
417 (72.52%)
Коротких трейдов:
158 (27.48%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
16.49 USD
Средний убыток:
-14.93 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-115.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-213.04 USD (4)
Прирост в месяц:
-13.09%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
306.85 USD
Максимальная:
396.78 USD (20.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.72% (357.19 USD)
По эквити:
10.64% (129.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 126
XAUUSD 116
WS30 94
EURUSD 71
GDAXI 61
SP500 57
NDX 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 432
XAUUSD 247
WS30 9
EURUSD -218
GDAXI -108
SP500 51
NDX 147
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 11K
XAUUSD 33K
WS30 632
EURUSD 196
GDAXI -7.9K
SP500 1.6K
NDX 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +139.13 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +173.11 USD
Макс. убыток в серии: -115.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
еще 15...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

This signal is a combination of different intraday patterns.

Нет отзывов
2025.11.12 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Directional Bias
49 USD в месяц
32%
0
0
USD
1.5K
USD
21
99%
575
50%
76%
1.13
0.97
USD
28%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.