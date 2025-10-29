- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
575
Прибыльных трейдов:
291 (50.60%)
Убыточных трейдов:
284 (49.39%)
Лучший трейд:
139.13 USD
Худший трейд:
-118.83 USD
Общая прибыль:
4 799.68 USD (223 463 pips)
Общий убыток:
-4 239.18 USD (170 143 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (173.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.83 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
101.70%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
417 (72.52%)
Коротких трейдов:
158 (27.48%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
16.49 USD
Средний убыток:
-14.93 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-115.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-213.04 USD (4)
Прирост в месяц:
-13.09%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
306.85 USD
Максимальная:
396.78 USD (20.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.72% (357.19 USD)
По эквити:
10.64% (129.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|126
|XAUUSD
|116
|WS30
|94
|EURUSD
|71
|GDAXI
|61
|SP500
|57
|NDX
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|432
|XAUUSD
|247
|WS30
|9
|EURUSD
|-218
|GDAXI
|-108
|SP500
|51
|NDX
|147
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|11K
|XAUUSD
|33K
|WS30
|632
|EURUSD
|196
|GDAXI
|-7.9K
|SP500
|1.6K
|NDX
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +139.13 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +173.11 USD
Макс. убыток в серии: -115.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2276
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
еще 15...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This signal is a combination of different intraday patterns.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
21
99%
575
50%
76%
1.13
0.97
USD
USD
28%
1:200