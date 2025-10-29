SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Directional Bias
Jimmy Peter Eriksson

Directional Bias

Jimmy Peter Eriksson
0 comentários
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
32%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
575
Negociações com lucro:
291 (50.60%)
Negociações com perda:
284 (49.39%)
Melhor negociação:
139.13 USD
Pior negociação:
-118.83 USD
Lucro bruto:
4 799.68 USD (223 463 pips)
Perda bruta:
-4 239.18 USD (170 143 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (173.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
255.83 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
101.70%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
1.41
Negociações longas:
417 (72.52%)
Negociações curtas:
158 (27.48%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
16.49 USD
Perda média:
-14.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-115.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-213.04 USD (4)
Crescimento mensal:
-13.09%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
306.85 USD
Máximo:
396.78 USD (20.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.72% (357.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.64% (129.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 126
XAUUSD 116
WS30 94
EURUSD 71
GDAXI 61
SP500 57
NDX 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 432
XAUUSD 247
WS30 9
EURUSD -218
GDAXI -108
SP500 51
NDX 147
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 11K
XAUUSD 33K
WS30 632
EURUSD 196
GDAXI -7.9K
SP500 1.6K
NDX 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +139.13 USD
Pior negociação: -119 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +173.11 USD
Máxima perda consecutiva: -115.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
15 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

This signal is a combination of different intraday patterns.

Sem comentários
2025.11.12 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Directional Bias
49 USD por mês
32%
0
0
USD
1.5K
USD
21
99%
575
50%
76%
1.13
0.97
USD
28%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.