信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Directional Bias
Jimmy Peter Eriksson

Directional Bias

Jimmy Peter Eriksson
21
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
32%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
575
盈利交易:
291 (50.60%)
亏损交易:
284 (49.39%)
最好交易:
139.13 USD
最差交易:
-118.83 USD
毛利:
4 799.68 USD (223 463 pips)
毛利亏损:
-4 239.18 USD (170 143 pips)
最大连续赢利:
11 (173.11 USD)
最大连续盈利:
255.83 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
n/a
最大入金加载:
101.70%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.41
长期交易:
417 (72.52%)
短期交易:
158 (27.48%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.97 USD
平均利润:
16.49 USD
平均损失:
-14.93 USD
最大连续失误:
9 (-115.69 USD)
最大连续亏损:
-213.04 USD (4)
每月增长:
-13.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
306.85 USD
最大值:
396.78 USD (20.99%)
相对跌幅:
结余:
27.72% (357.19 USD)
净值:
10.64% (129.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 126
XAUUSD 116
WS30 94
EURUSD 71
GDAXI 61
SP500 57
NDX 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 432
XAUUSD 247
WS30 9
EURUSD -218
GDAXI -108
SP500 51
NDX 147
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 11K
XAUUSD 33K
WS30 632
EURUSD 196
GDAXI -7.9K
SP500 1.6K
NDX 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +139.13 USD
最差交易: -119 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +173.11 USD
最大连续亏损: -115.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
15 更多...
This signal is a combination of different intraday patterns.

2025.11.12 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Directional Bias
每月49 USD
32%
0
0
USD
1.5K
USD
21
99%
575
50%
76%
1.13
0.97
USD
28%
1:200
