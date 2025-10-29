- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
575
盈利交易:
291 (50.60%)
亏损交易:
284 (49.39%)
最好交易:
139.13 USD
最差交易:
-118.83 USD
毛利:
4 799.68 USD (223 463 pips)
毛利亏损:
-4 239.18 USD (170 143 pips)
最大连续赢利:
11 (173.11 USD)
最大连续盈利:
255.83 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
n/a
最大入金加载:
101.70%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.41
长期交易:
417 (72.52%)
短期交易:
158 (27.48%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.97 USD
平均利润:
16.49 USD
平均损失:
-14.93 USD
最大连续失误:
9 (-115.69 USD)
最大连续亏损:
-213.04 USD (4)
每月增长:
-13.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
306.85 USD
最大值:
396.78 USD (20.99%)
相对跌幅:
结余:
27.72% (357.19 USD)
净值:
10.64% (129.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|126
|XAUUSD
|116
|WS30
|94
|EURUSD
|71
|GDAXI
|61
|SP500
|57
|NDX
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|432
|XAUUSD
|247
|WS30
|9
|EURUSD
|-218
|GDAXI
|-108
|SP500
|51
|NDX
|147
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|11K
|XAUUSD
|33K
|WS30
|632
|EURUSD
|196
|GDAXI
|-7.9K
|SP500
|1.6K
|NDX
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2276
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
This signal is a combination of different intraday patterns.
没有评论
每月49 USD
32%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
21
99%
575
50%
76%
1.13
0.97
USD
USD
28%
1:200