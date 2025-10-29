- 자본
- 축소
트레이드:
581
이익 거래:
296 (50.94%)
손실 거래:
285 (49.05%)
최고의 거래:
139.13 USD
최악의 거래:
-118.83 USD
총 수익:
4 991.27 USD (229 662 pips)
총 손실:
-4 279.70 USD (170 800 pips)
연속 최대 이익:
11 (173.11 USD)
연속 최대 이익:
255.83 USD (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
60.10%
최대 입금량:
101.70%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
1.79
롱(주식매수):
421 (72.46%)
숏(주식차입매도):
160 (27.54%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
16.86 USD
평균 손실:
-15.02 USD
연속 최대 손실:
9 (-115.69 USD)
연속 최대 손실:
-213.04 USD (4)
월별 성장률:
2.53%
연간 예측:
30.68%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
306.85 USD
최대한의:
396.78 USD (20.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.72% (357.19 USD)
자본금별:
10.64% (129.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|128
|XAUUSD
|118
|WS30
|94
|EURUSD
|73
|GDAXI
|61
|SP500
|57
|NDX
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|405
|XAUUSD
|360
|WS30
|9
|EURUSD
|-152
|GDAXI
|-108
|SP500
|51
|NDX
|147
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|10K
|XAUUSD
|39K
|WS30
|632
|EURUSD
|504
|GDAXI
|-7.9K
|SP500
|1.6K
|NDX
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +139.13 USD
최악의 거래: -119 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +173.11 USD
연속 최대 손실: -115.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2276
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
This signal is a combination of different intraday patterns.
