시그널 / MetaTrader 5 / Directional Bias
Jimmy Peter Eriksson

Directional Bias

Jimmy Peter Eriksson
0 리뷰
안정성
21
0 / 0 USD
월별 49 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 45%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
581
이익 거래:
296 (50.94%)
손실 거래:
285 (49.05%)
최고의 거래:
139.13 USD
최악의 거래:
-118.83 USD
총 수익:
4 991.27 USD (229 662 pips)
총 손실:
-4 279.70 USD (170 800 pips)
연속 최대 이익:
11 (173.11 USD)
연속 최대 이익:
255.83 USD (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
60.10%
최대 입금량:
101.70%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
1.79
롱(주식매수):
421 (72.46%)
숏(주식차입매도):
160 (27.54%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
16.86 USD
평균 손실:
-15.02 USD
연속 최대 손실:
9 (-115.69 USD)
연속 최대 손실:
-213.04 USD (4)
월별 성장률:
2.53%
연간 예측:
30.68%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
306.85 USD
최대한의:
396.78 USD (20.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.72% (357.19 USD)
자본금별:
10.64% (129.39 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 128
XAUUSD 118
WS30 94
EURUSD 73
GDAXI 61
SP500 57
NDX 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 405
XAUUSD 360
WS30 9
EURUSD -152
GDAXI -108
SP500 51
NDX 147
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 10K
XAUUSD 39K
WS30 632
EURUSD 504
GDAXI -7.9K
SP500 1.6K
NDX 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +139.13 USD
최악의 거래: -119 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +173.11 USD
연속 최대 손실: -115.69 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
15 더...
This signal is a combination of different intraday patterns.

리뷰 없음
2025.11.12 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
