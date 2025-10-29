SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 3
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 3

Jimmy Peter Eriksson
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 47%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
457
Bénéfice trades:
234 (51.20%)
Perte trades:
223 (48.80%)
Meilleure transaction:
74.97 USD
Pire transaction:
-88.09 USD
Bénéfice brut:
3 315.64 USD (175 037 pips)
Perte brute:
-2 580.84 USD (128 930 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (173.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
173.11 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
54.03%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
2.05
Longs trades:
333 (72.87%)
Courts trades:
124 (27.13%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
1.61 USD
Bénéfice moyen:
14.17 USD
Perte moyenne:
-11.57 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-115.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-213.04 USD (4)
Croissance mensuelle:
36.51%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
306.85 USD
Maximal:
358.01 USD (34.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.72% (357.19 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WS30 89
USDJPY 88
XAUUSD 80
GDAXI 59
SP500 54
NDX 47
EURUSD 40
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WS30 45
USDJPY 192
XAUUSD 324
GDAXI -96
SP500 60
NDX 146
EURUSD 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WS30 1K
USDJPY 5.3K
XAUUSD 29K
GDAXI -7.1K
SP500 1.8K
NDX 15K
EURUSD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.97 USD
Pire transaction: -88 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +173.11 USD
Perte consécutive maximale: -115.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
13 plus...
This signal represents the complete portfolio of our trading systems developed by Eriksson Systems.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Complete Portfolio 3
100 USD par mois
47%
0
0
USD
1.7K
USD
11
100%
457
51%
100%
1.28
1.61
USD
28%
1:200
Copier

