- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
575
Gewinntrades:
291 (50.60%)
Verlusttrades:
284 (49.39%)
Bester Trade:
139.13 USD
Schlechtester Trade:
-118.83 USD
Bruttoprofit:
4 799.68 USD (223 463 pips)
Bruttoverlust:
-4 239.18 USD (170 143 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (173.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
255.83 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
101.70%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
1.41
Long-Positionen:
417 (72.52%)
Short-Positionen:
158 (27.48%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-115.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-213.04 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-13.09%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
306.85 USD
Maximaler:
396.78 USD (20.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.72% (357.19 USD)
Kapital:
10.64% (129.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|126
|XAUUSD
|116
|WS30
|94
|EURUSD
|71
|GDAXI
|61
|SP500
|57
|NDX
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|432
|XAUUSD
|247
|WS30
|9
|EURUSD
|-218
|GDAXI
|-108
|SP500
|51
|NDX
|147
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|11K
|XAUUSD
|33K
|WS30
|632
|EURUSD
|196
|GDAXI
|-7.9K
|SP500
|1.6K
|NDX
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +139.13 USD
Schlechtester Trade: -119 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +173.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -115.69 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2276
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
noch 15 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This signal is a combination of different intraday patterns.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
49 USD pro Monat
32%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
21
99%
575
50%
76%
1.13
0.97
USD
USD
28%
1:200