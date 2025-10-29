SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Directional Bias
Jimmy Peter Eriksson

Directional Bias

Jimmy Peter Eriksson
0 Bewertungen
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
32%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
575
Gewinntrades:
291 (50.60%)
Verlusttrades:
284 (49.39%)
Bester Trade:
139.13 USD
Schlechtester Trade:
-118.83 USD
Bruttoprofit:
4 799.68 USD (223 463 pips)
Bruttoverlust:
-4 239.18 USD (170 143 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (173.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
255.83 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
101.70%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
1.41
Long-Positionen:
417 (72.52%)
Short-Positionen:
158 (27.48%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-115.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-213.04 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-13.09%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
306.85 USD
Maximaler:
396.78 USD (20.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.72% (357.19 USD)
Kapital:
10.64% (129.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 126
XAUUSD 116
WS30 94
EURUSD 71
GDAXI 61
SP500 57
NDX 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 432
XAUUSD 247
WS30 9
EURUSD -218
GDAXI -108
SP500 51
NDX 147
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 11K
XAUUSD 33K
WS30 632
EURUSD 196
GDAXI -7.9K
SP500 1.6K
NDX 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +139.13 USD
Schlechtester Trade: -119 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +173.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -115.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
noch 15 ...
This signal is a combination of different intraday patterns.

Keine Bewertungen
2025.11.12 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
