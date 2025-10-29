- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
38 (80.85%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (19.15%)
En iyi işlem:
15.30 USD
En kötü işlem:
-36.96 USD
Brüt kâr:
96.51 USD (1 985 pips)
Brüt zarar:
-107.81 USD (1 344 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (27.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.45 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
4.51%
Maks. mevduat yükü:
11.64%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
20 (42.55%)
Satış işlemleri:
27 (57.45%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.24 USD
Ortalama kâr:
2.54 USD
Ortalama zarar:
-11.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.96 USD (1)
Aylık büyüme:
-4.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.22 USD
Maksimum:
56.50 USD (44.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.42% (56.50 USD)
Varlığa göre:
0.26% (0.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|42
|USDCHF
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|0
|USDCHF
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|662
|USDCHF
|-21
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.30 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.42 × 161
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1247
|
Tickmill-Live
|0.66 × 802
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.76 × 425
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 958
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|1.03 × 283
|
Tickmill-Live04
|1.20 × 259
|
ICMarkets-Live22
|1.21 × 33
İnceleme yok
