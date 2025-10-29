- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
55 (82.08%)
Убыточных трейдов:
12 (17.91%)
Лучший трейд:
15.30 USD
Худший трейд:
-36.96 USD
Общая прибыль:
126.42 USD (2 800 pips)
Общий убыток:
-143.71 USD (2 049 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (27.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.54 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
3.99%
Макс. загрузка депозита:
24.08%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
33 (49.25%)
Коротких трейдов:
34 (50.75%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.26 USD
Средняя прибыль:
2.30 USD
Средний убыток:
-11.98 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.96 USD (1)
Прирост в месяц:
15.68%
Годовой прогноз:
190.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.22 USD
Максимальная:
56.50 USD (44.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.42% (56.50 USD)
По эквити:
27.02% (31.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|62
|USDCHF
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-6
|USDCHF
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|772
|USDCHF
|-21
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.30 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +27.22 USD
Макс. убыток в серии: -1.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.42 × 161
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1247
|
Tickmill-Live
|0.66 × 802
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.76 × 425
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 958
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|1.03 × 283
|
Tickmill-Live04
|1.20 × 259
|
ICMarkets-Live22
|1.21 × 33
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-14%
0
0
USD
USD
110
USD
USD
24
100%
67
82%
4%
0.87
-0.26
USD
USD
44%
1:500