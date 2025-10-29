СигналыРазделы
Evgeniy Alekseev

Irkutsk Invest 3

Evgeniy Alekseev
0 отзывов
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -14%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
55 (82.08%)
Убыточных трейдов:
12 (17.91%)
Лучший трейд:
15.30 USD
Худший трейд:
-36.96 USD
Общая прибыль:
126.42 USD (2 800 pips)
Общий убыток:
-143.71 USD (2 049 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (27.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.54 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
3.99%
Макс. загрузка депозита:
24.08%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
33 (49.25%)
Коротких трейдов:
34 (50.75%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.26 USD
Средняя прибыль:
2.30 USD
Средний убыток:
-11.98 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.96 USD (1)
Прирост в месяц:
15.68%
Годовой прогноз:
190.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.22 USD
Максимальная:
56.50 USD (44.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.42% (56.50 USD)
По эквити:
27.02% (31.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 62
USDCHF 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -6
USDCHF -11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 772
USDCHF -21
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.30 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +27.22 USD
Макс. убыток в серии: -1.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.17 × 6
Tickmill-Live05
0.42 × 161
Tickmill-Live10
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 84
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.62 × 1247
Tickmill-Live
0.66 × 802
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live07
0.76 × 425
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 500
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 19
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 958
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 3
TitanFX-05
1.00 × 1
ICMarkets-Live10
1.00 × 1
ICMarkets-Live12
1.03 × 283
Tickmill-Live04
1.20 × 259
ICMarkets-Live22
1.21 × 33
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
