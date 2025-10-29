- 자본
- 축소
트레이드:
68
이익 거래:
56 (82.35%)
손실 거래:
12 (17.65%)
최고의 거래:
15.30 USD
최악의 거래:
-36.96 USD
총 수익:
127.74 USD (2 849 pips)
총 손실:
-143.71 USD (2 049 pips)
연속 최대 이익:
15 (27.22 USD)
연속 최대 이익:
29.54 USD (12)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
2.82%
최대 입금량:
24.08%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.28
롱(주식매수):
34 (50.00%)
숏(주식차입매도):
34 (50.00%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.23 USD
평균 이익:
2.28 USD
평균 손실:
-11.98 USD
연속 최대 손실:
3 (-1.10 USD)
연속 최대 손실:
-36.96 USD (1)
월별 성장률:
9.25%
연간 예측:
112.19%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
56.22 USD
최대한의:
56.50 USD (44.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.42% (56.50 USD)
자본금별:
27.02% (31.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|63
|USDCHF
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-5
|USDCHF
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|821
|USDCHF
|-21
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.30 USD
최악의 거래: -37 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +27.22 USD
연속 최대 손실: -1.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.42 × 161
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1247
|
Tickmill-Live
|0.66 × 802
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.76 × 425
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 958
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|1.03 × 283
|
Tickmill-Live04
|1.20 × 259
|
ICMarkets-Live22
|1.21 × 33
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-13%
0
0
USD
USD
111
USD
USD
27
100%
68
82%
3%
0.88
-0.23
USD
USD
44%
1:500