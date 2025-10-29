- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
67
利益トレード:
55 (82.08%)
損失トレード:
12 (17.91%)
ベストトレード:
15.30 USD
最悪のトレード:
-36.96 USD
総利益:
126.42 USD (2 800 pips)
総損失:
-143.71 USD (2 049 pips)
最大連続の勝ち:
15 (27.22 USD)
最大連続利益:
29.54 USD (12)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
3.99%
最大入金額:
24.08%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
33 (49.25%)
短いトレード:
34 (50.75%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-0.26 USD
平均利益:
2.30 USD
平均損失:
-11.98 USD
最大連続の負け:
3 (-1.10 USD)
最大連続損失:
-36.96 USD (1)
月間成長:
15.68%
年間予想:
190.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
56.22 USD
最大の:
56.50 USD (44.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.42% (56.50 USD)
エクイティによる:
27.02% (31.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|62
|USDCHF
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-6
|USDCHF
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|772
|USDCHF
|-21
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.30 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +27.22 USD
最大連続損失: -1.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.42 × 161
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1247
|
Tickmill-Live
|0.66 × 802
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.76 × 425
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 958
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|1.03 × 283
|
Tickmill-Live04
|1.20 × 259
|
ICMarkets-Live22
|1.21 × 33
55 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-14%
0
0
USD
USD
110
USD
USD
24
100%
67
82%
4%
0.87
-0.26
USD
USD
44%
1:500