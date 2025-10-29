SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Irkutsk Invest 3
Evgeniy Alekseev

Irkutsk Invest 3

Evgeniy Alekseev
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -9%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
38 (80.85%)
Loss Trade:
9 (19.15%)
Best Trade:
15.30 USD
Worst Trade:
-36.96 USD
Profitto lordo:
96.51 USD (1 985 pips)
Perdita lorda:
-107.81 USD (1 344 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (27.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.45 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
4.51%
Massimo carico di deposito:
11.64%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
20 (42.55%)
Short Trade:
27 (57.45%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.24 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
-11.98 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.96 USD (1)
Crescita mensile:
-4.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.22 USD
Massimale:
56.50 USD (44.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.42% (56.50 USD)
Per equità:
0.26% (0.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 42
USDCHF 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 0
USDCHF -11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 662
USDCHF -21
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.30 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.45 USD
Massima perdita consecutiva: -1.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.17 × 6
Tickmill-Live05
0.42 × 161
Tickmill-Live10
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 84
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.62 × 1247
Tickmill-Live
0.66 × 802
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live07
0.76 × 425
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 500
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 19
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 958
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 3
TitanFX-05
1.00 × 1
ICMarkets-Live10
1.00 × 1
ICMarkets-Live12
1.03 × 283
Tickmill-Live04
1.20 × 259
ICMarkets-Live22
1.21 × 33
54 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Irkutsk Invest 3
30USD al mese
-9%
0
0
USD
116
USD
17
100%
47
80%
5%
0.89
-0.24
USD
44%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.