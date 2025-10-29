- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
38 (80.85%)
Loss Trade:
9 (19.15%)
Best Trade:
15.30 USD
Worst Trade:
-36.96 USD
Profitto lordo:
96.51 USD (1 985 pips)
Perdita lorda:
-107.81 USD (1 344 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (27.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.45 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
4.51%
Massimo carico di deposito:
11.64%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
20 (42.55%)
Short Trade:
27 (57.45%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.24 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
-11.98 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.96 USD (1)
Crescita mensile:
-4.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.22 USD
Massimale:
56.50 USD (44.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.42% (56.50 USD)
Per equità:
0.26% (0.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|42
|USDCHF
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|0
|USDCHF
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|662
|USDCHF
|-21
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.30 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.45 USD
Massima perdita consecutiva: -1.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.42 × 161
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1247
|
Tickmill-Live
|0.66 × 802
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.76 × 425
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 958
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|1.03 × 283
|
Tickmill-Live04
|1.20 × 259
|
ICMarkets-Live22
|1.21 × 33
54 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-9%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
17
100%
47
80%
5%
0.89
-0.24
USD
USD
44%
1:500