Total de Trades:
67
Transacciones Rentables:
55 (82.08%)
Transacciones Irrentables:
12 (17.91%)
Mejor transacción:
15.30 USD
Peor transacción:
-36.96 USD
Beneficio Bruto:
126.42 USD (2 800 pips)
Pérdidas Brutas:
-143.71 USD (2 049 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (27.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29.54 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
3.99%
Carga máxima del depósito:
24.08%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
33 (49.25%)
Transacciones Cortas:
34 (50.75%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.26 USD
Beneficio medio:
2.30 USD
Pérdidas medias:
-11.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.96 USD (1)
Crecimiento al mes:
15.68%
Pronóstico anual:
190.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.22 USD
Máxima:
56.50 USD (44.42%)
Reducción relativa:
De balance:
44.42% (56.50 USD)
De fondos:
27.02% (31.97 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|62
|USDCHF
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-6
|USDCHF
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|772
|USDCHF
|-21
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mejor transacción: +15.30 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +27.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.42 × 161
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1247
|
Tickmill-Live
|0.66 × 802
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.76 × 425
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 958
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|1.03 × 283
|
Tickmill-Live04
|1.20 × 259
|
ICMarkets-Live22
|1.21 × 33
