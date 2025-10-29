SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Irkutsk Invest 3
Evgeniy Alekseev

Irkutsk Invest 3

Evgeniy Alekseev
0 comentarios
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -14%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
67
Transacciones Rentables:
55 (82.08%)
Transacciones Irrentables:
12 (17.91%)
Mejor transacción:
15.30 USD
Peor transacción:
-36.96 USD
Beneficio Bruto:
126.42 USD (2 800 pips)
Pérdidas Brutas:
-143.71 USD (2 049 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (27.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29.54 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
3.99%
Carga máxima del depósito:
24.08%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
33 (49.25%)
Transacciones Cortas:
34 (50.75%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.26 USD
Beneficio medio:
2.30 USD
Pérdidas medias:
-11.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.96 USD (1)
Crecimiento al mes:
15.68%
Pronóstico anual:
190.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.22 USD
Máxima:
56.50 USD (44.42%)
Reducción relativa:
De balance:
44.42% (56.50 USD)
De fondos:
27.02% (31.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 62
USDCHF 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -6
USDCHF -11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 772
USDCHF -21
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.30 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +27.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.17 × 6
Tickmill-Live05
0.42 × 161
Tickmill-Live10
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 84
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.62 × 1247
Tickmill-Live
0.66 × 802
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live07
0.76 × 425
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 500
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 19
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 958
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 3
TitanFX-05
1.00 × 1
ICMarkets-Live10
1.00 × 1
ICMarkets-Live12
1.03 × 283
Tickmill-Live04
1.20 × 259
ICMarkets-Live22
1.21 × 33
otros 55...
No hay comentarios
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copiar

