- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
67
盈利交易:
55 (82.08%)
亏损交易:
12 (17.91%)
最好交易:
15.30 USD
最差交易:
-36.96 USD
毛利:
126.42 USD (2 800 pips)
毛利亏损:
-143.71 USD (2 049 pips)
最大连续赢利:
15 (27.22 USD)
最大连续盈利:
29.54 USD (12)
夏普比率:
0.02
交易活动:
3.99%
最大入金加载:
24.08%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.31
长期交易:
33 (49.25%)
短期交易:
34 (50.75%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.26 USD
平均利润:
2.30 USD
平均损失:
-11.98 USD
最大连续失误:
3 (-1.10 USD)
最大连续亏损:
-36.96 USD (1)
每月增长:
15.68%
年度预测:
190.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
56.22 USD
最大值:
56.50 USD (44.42%)
相对跌幅:
结余:
44.42% (56.50 USD)
净值:
27.02% (31.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|62
|USDCHF
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-6
|USDCHF
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|772
|USDCHF
|-21
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.30 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +27.22 USD
最大连续亏损: -1.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.42 × 161
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1247
|
Tickmill-Live
|0.66 × 802
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.76 × 425
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 958
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|1.03 × 283
|
Tickmill-Live04
|1.20 × 259
|
ICMarkets-Live22
|1.21 × 33
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-14%
0
0
USD
USD
110
USD
USD
24
100%
67
82%
4%
0.87
-0.26
USD
USD
44%
1:500