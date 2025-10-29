SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Irkutsk Invest 3
Evgeniy Alekseev

Irkutsk Invest 3

Evgeniy Alekseev
0 Bewertungen
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -14%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
55 (82.08%)
Verlusttrades:
12 (17.91%)
Bester Trade:
15.30 USD
Schlechtester Trade:
-36.96 USD
Bruttoprofit:
126.42 USD (2 800 pips)
Bruttoverlust:
-143.71 USD (2 049 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (27.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29.54 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
3.99%
Max deposit load:
24.08%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.31
Long-Positionen:
33 (49.25%)
Short-Positionen:
34 (50.75%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.96 USD (1)
Wachstum pro Monat :
15.68%
Jahresprognose:
190.27%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.22 USD
Maximaler:
56.50 USD (44.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.42% (56.50 USD)
Kapital:
27.02% (31.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 62
USDCHF 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -6
USDCHF -11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 772
USDCHF -21
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.30 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.17 × 6
Tickmill-Live05
0.42 × 161
Tickmill-Live10
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 84
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.62 × 1247
Tickmill-Live
0.66 × 802
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live07
0.76 × 425
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 500
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 19
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 958
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 3
TitanFX-05
1.00 × 1
ICMarkets-Live10
1.00 × 1
ICMarkets-Live12
1.03 × 283
Tickmill-Live04
1.20 × 259
ICMarkets-Live22
1.21 × 33
noch 55 ...
Keine Bewertungen
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
