Evgeniy Alekseev

Irkutsk Invest 3

Evgeniy Alekseev
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -9%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
47
Bénéfice trades:
38 (80.85%)
Perte trades:
9 (19.15%)
Meilleure transaction:
15.30 USD
Pire transaction:
-36.96 USD
Bénéfice brut:
96.51 USD (1 985 pips)
Perte brute:
-107.81 USD (1 344 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (27.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
27.45 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
4.51%
Charge de dépôt maximale:
11.64%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
20 (42.55%)
Courts trades:
27 (57.45%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.24 USD
Bénéfice moyen:
2.54 USD
Perte moyenne:
-11.98 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.96 USD (1)
Croissance mensuelle:
-4.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
56.22 USD
Maximal:
56.50 USD (44.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.42% (56.50 USD)
Par fonds propres:
0.26% (0.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 42
USDCHF 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 0
USDCHF -11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 662
USDCHF -21
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.30 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +27.45 USD
Perte consécutive maximale: -1.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.17 × 6
Tickmill-Live05
0.42 × 161
Tickmill-Live10
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 84
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.62 × 1247
Tickmill-Live
0.66 × 802
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live07
0.76 × 425
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 500
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 19
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 958
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 3
TitanFX-05
1.00 × 1
ICMarkets-Live10
1.00 × 1
ICMarkets-Live12
1.03 × 283
Tickmill-Live04
1.20 × 259
ICMarkets-Live22
1.21 × 33
54 plus...
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.