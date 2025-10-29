- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
67
Negociações com lucro:
55 (82.08%)
Negociações com perda:
12 (17.91%)
Melhor negociação:
15.30 USD
Pior negociação:
-36.96 USD
Lucro bruto:
126.42 USD (2 800 pips)
Perda bruta:
-143.71 USD (2 049 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (27.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.54 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
3.99%
Depósito máximo carregado:
24.08%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
33 (49.25%)
Negociações curtas:
34 (50.75%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.26 USD
Lucro médio:
2.30 USD
Perda média:
-11.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.96 USD (1)
Crescimento mensal:
15.68%
Previsão anual:
190.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
56.22 USD
Máximo:
56.50 USD (44.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.42% (56.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.02% (31.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|62
|USDCHF
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-6
|USDCHF
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|772
|USDCHF
|-21
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.30 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +27.22 USD
Máxima perda consecutiva: -1.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.42 × 161
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1247
|
Tickmill-Live
|0.66 × 802
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.76 × 425
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 958
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|1.03 × 283
|
Tickmill-Live04
|1.20 × 259
|
ICMarkets-Live22
|1.21 × 33
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-14%
0
0
USD
USD
110
USD
USD
24
100%
67
82%
4%
0.87
-0.26
USD
USD
44%
1:500