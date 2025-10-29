- Büyüme
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
88 (45.83%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (54.17%)
En iyi işlem:
79.90 USD
En kötü işlem:
-50.20 USD
Brüt kâr:
3 582.55 USD (333 602 pips)
Brüt zarar:
-2 755.88 USD (253 379 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (580.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
580.16 USD (12)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
114 (59.38%)
Satış işlemleri:
78 (40.63%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
4.31 USD
Ortalama kâr:
40.71 USD
Ortalama zarar:
-26.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-378.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-378.87 USD (15)
Aylık büyüme:
61.84%
Yıllık tahmin:
750.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
531.36 USD
Maksimum:
624.07 USD (39.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.14% (624.07 USD)
Varlığa göre:
0.97% (30.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|827
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|80K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.90 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +580.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -378.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
20
0%
192
45%
100%
1.29
4.31
USD
USD
33%
1:50