Maulana Ulinuha

Traders Cosig

Maulana Ulinuha
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
88 (45.83%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (54.17%)
En iyi işlem:
79.90 USD
En kötü işlem:
-50.20 USD
Brüt kâr:
3 582.55 USD (333 602 pips)
Brüt zarar:
-2 755.88 USD (253 379 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (580.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
580.16 USD (12)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
114 (59.38%)
Satış işlemleri:
78 (40.63%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
4.31 USD
Ortalama kâr:
40.71 USD
Ortalama zarar:
-26.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-378.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-378.87 USD (15)
Aylık büyüme:
61.84%
Yıllık tahmin:
750.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
531.36 USD
Maksimum:
624.07 USD (39.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.14% (624.07 USD)
Varlığa göre:
0.97% (30.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 192
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 827
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 80K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
194 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.29 02:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.21% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
