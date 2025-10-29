SignaleKategorien
Maulana Ulinuha

Traders Cosig

Maulana Ulinuha
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
278
Gewinntrades:
120 (43.16%)
Verlusttrades:
158 (56.83%)
Bester Trade:
82.80 USD
Schlechtester Trade:
-51.28 USD
Bruttoprofit:
5 524.46 USD (477 477 pips)
Bruttoverlust:
-4 946.68 USD (419 533 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (580.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
580.16 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
66.61%
Max deposit load:
3.96%
Letzter Trade:
42 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
0.82
Long-Positionen:
171 (61.51%)
Short-Positionen:
107 (38.49%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
2.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-378.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-588.22 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-6.55%
Jahresprognose:
-79.49%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
531.36 USD
Maximaler:
701.04 USD (26.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.14% (624.07 USD)
Kapital:
3.10% (83.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 278
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 578
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 58K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +82.80 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +580.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -378.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
Keine Bewertungen
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 02:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.21% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

