SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Traders Cosig
Maulana Ulinuha

Traders Cosig

Maulana Ulinuha
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
192
Profit Trade:
88 (45.83%)
Loss Trade:
104 (54.17%)
Best Trade:
79.90 USD
Worst Trade:
-50.20 USD
Profitto lordo:
3 582.55 USD (333 602 pips)
Perdita lorda:
-2 755.88 USD (253 379 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (580.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
580.16 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
114 (59.38%)
Short Trade:
78 (40.63%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
4.31 USD
Profitto medio:
40.71 USD
Perdita media:
-26.50 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-378.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-378.87 USD (15)
Crescita mensile:
61.84%
Previsione annuale:
750.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
531.36 USD
Massimale:
624.07 USD (39.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.14% (624.07 USD)
Per equità:
0.97% (30.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 192
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 827
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 80K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.90 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +580.16 USD
Massima perdita consecutiva: -378.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
194 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.29 02:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.21% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Traders Cosig
30USD al mese
23%
0
0
USD
3.1K
USD
20
0%
192
45%
100%
1.29
4.31
USD
33%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.