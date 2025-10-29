- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
192
Profit Trade:
88 (45.83%)
Loss Trade:
104 (54.17%)
Best Trade:
79.90 USD
Worst Trade:
-50.20 USD
Profitto lordo:
3 582.55 USD (333 602 pips)
Perdita lorda:
-2 755.88 USD (253 379 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (580.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
580.16 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
114 (59.38%)
Short Trade:
78 (40.63%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
4.31 USD
Profitto medio:
40.71 USD
Perdita media:
-26.50 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-378.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-378.87 USD (15)
Crescita mensile:
61.84%
Previsione annuale:
750.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
531.36 USD
Massimale:
624.07 USD (39.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.14% (624.07 USD)
Per equità:
0.97% (30.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|827
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|80K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.90 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +580.16 USD
Massima perdita consecutiva: -378.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
