交易:
276
盈利交易:
119 (43.11%)
亏损交易:
157 (56.88%)
最好交易:
82.80 USD
最差交易:
-51.28 USD
毛利:
5 444.00 USD (473 434 pips)
毛利亏损:
-4 906.28 USD (417 533 pips)
最大连续赢利:
12 (580.16 USD)
最大连续盈利:
580.16 USD (12)
夏普比率:
0.06
交易活动:
68.13%
最大入金加载:
3.96%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
22 小时
采收率:
0.77
长期交易:
170 (61.59%)
短期交易:
106 (38.41%)
利润因子:
1.11
预期回报:
1.95 USD
平均利润:
45.75 USD
平均损失:
-31.25 USD
最大连续失误:
15 (-378.87 USD)
最大连续亏损:
-588.22 USD (13)
每月增长:
-5.78%
年度预测:
-70.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
531.36 USD
最大值:
701.04 USD (26.03%)
相对跌幅:
结余:
33.14% (624.07 USD)
净值:
3.10% (83.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|538
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|56K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +82.80 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +580.16 USD
最大连续亏损: -378.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
