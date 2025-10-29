- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
273
Прибыльных трейдов:
119 (43.58%)
Убыточных трейдов:
154 (56.41%)
Лучший трейд:
82.80 USD
Худший трейд:
-51.28 USD
Общая прибыль:
5 444.00 USD (473 434 pips)
Общий убыток:
-4 799.53 USD (408 987 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (580.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
580.16 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
68.13%
Макс. загрузка депозита:
3.96%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
168 (61.54%)
Коротких трейдов:
105 (38.46%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
2.36 USD
Средняя прибыль:
45.75 USD
Средний убыток:
-31.17 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-378.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-588.22 USD (13)
Прирост в месяц:
-4.05%
Годовой прогноз:
-49.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
531.36 USD
Максимальная:
701.04 USD (26.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.14% (624.07 USD)
По эквити:
3.10% (83.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|644
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|64K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +82.80 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +580.16 USD
Макс. убыток в серии: -378.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
28
0%
273
43%
68%
1.13
2.36
USD
USD
33%
1:50