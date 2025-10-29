СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Traders Cosig
Maulana Ulinuha

Traders Cosig

Maulana Ulinuha
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 15%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
273
Прибыльных трейдов:
119 (43.58%)
Убыточных трейдов:
154 (56.41%)
Лучший трейд:
82.80 USD
Худший трейд:
-51.28 USD
Общая прибыль:
5 444.00 USD (473 434 pips)
Общий убыток:
-4 799.53 USD (408 987 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (580.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
580.16 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
68.13%
Макс. загрузка депозита:
3.96%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
168 (61.54%)
Коротких трейдов:
105 (38.46%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
2.36 USD
Средняя прибыль:
45.75 USD
Средний убыток:
-31.17 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-378.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-588.22 USD (13)
Прирост в месяц:
-4.05%
Годовой прогноз:
-49.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
531.36 USD
Максимальная:
701.04 USD (26.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.14% (624.07 USD)
По эквити:
3.10% (83.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 273
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 644
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 64K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +82.80 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +580.16 USD
Макс. убыток в серии: -378.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 02:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.21% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Traders Cosig
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
2.6K
USD
28
0%
273
43%
68%
1.13
2.36
USD
33%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.