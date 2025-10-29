SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Traders Cosig
Maulana Ulinuha

Traders Cosig

Maulana Ulinuha
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 9%
MaxrichGroup-Real
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
277
Negociações com lucro:
119 (42.96%)
Negociações com perda:
158 (57.04%)
Melhor negociação:
82.80 USD
Pior negociação:
-51.28 USD
Lucro bruto:
5 444.00 USD (473 434 pips)
Perda bruta:
-4 946.68 USD (419 533 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (580.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
580.16 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
68.13%
Depósito máximo carregado:
3.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.71
Negociações longas:
171 (61.73%)
Negociações curtas:
106 (38.27%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
1.80 USD
Lucro médio:
45.75 USD
Perda média:
-31.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-378.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-588.22 USD (13)
Crescimento mensal:
-7.63%
Previsão anual:
-92.61%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
531.36 USD
Máximo:
701.04 USD (26.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.14% (624.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.10% (83.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 277
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 497
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 54K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +82.80 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +580.16 USD
Máxima perda consecutiva: -378.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 02:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.21% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Traders Cosig
30 USD por mês
9%
0
0
USD
2.4K
USD
28
0%
277
42%
68%
1.10
1.80
USD
33%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.