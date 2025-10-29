- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
277
Negociações com lucro:
119 (42.96%)
Negociações com perda:
158 (57.04%)
Melhor negociação:
82.80 USD
Pior negociação:
-51.28 USD
Lucro bruto:
5 444.00 USD (473 434 pips)
Perda bruta:
-4 946.68 USD (419 533 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (580.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
580.16 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
68.13%
Depósito máximo carregado:
3.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.71
Negociações longas:
171 (61.73%)
Negociações curtas:
106 (38.27%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
1.80 USD
Lucro médio:
45.75 USD
Perda média:
-31.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-378.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-588.22 USD (13)
Crescimento mensal:
-7.63%
Previsão anual:
-92.61%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
531.36 USD
Máximo:
701.04 USD (26.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.14% (624.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.10% (83.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|277
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|497
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|54K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +82.80 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +580.16 USD
Máxima perda consecutiva: -378.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...
