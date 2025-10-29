- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
277
利益トレード:
119 (42.96%)
損失トレード:
158 (57.04%)
ベストトレード:
82.80 USD
最悪のトレード:
-51.28 USD
総利益:
5 444.00 USD (473 434 pips)
総損失:
-4 946.68 USD (419 533 pips)
最大連続の勝ち:
12 (580.16 USD)
最大連続利益:
580.16 USD (12)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
68.13%
最大入金額:
3.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.71
長いトレード:
171 (61.73%)
短いトレード:
106 (38.27%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
1.80 USD
平均利益:
45.75 USD
平均損失:
-31.31 USD
最大連続の負け:
15 (-378.87 USD)
最大連続損失:
-588.22 USD (13)
月間成長:
-7.63%
年間予想:
-92.61%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
531.36 USD
最大の:
701.04 USD (26.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.14% (624.07 USD)
エクイティによる:
3.10% (83.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|277
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|497
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|54K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +82.80 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +580.16 USD
最大連続損失: -378.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
