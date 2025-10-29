- 자본
트레이드:
286
이익 거래:
123 (43.00%)
손실 거래:
163 (56.99%)
최고의 거래:
82.80 USD
최악의 거래:
-51.28 USD
총 수익:
5 732.72 USD (490 477 pips)
총 손실:
-5 167.20 USD (437 444 pips)
연속 최대 이익:
12 (580.16 USD)
연속 최대 이익:
580.16 USD (12)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
62.18%
최대 입금량:
3.96%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.68
롱(주식매수):
177 (61.89%)
숏(주식차입매도):
109 (38.11%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
1.98 USD
평균 이익:
46.61 USD
평균 손실:
-31.70 USD
연속 최대 손실:
15 (-378.87 USD)
연속 최대 손실:
-588.22 USD (13)
월별 성장률:
0.18%
연간 예측:
2.16%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
531.36 USD
최대한의:
835.64 USD (31.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.14% (624.07 USD)
자본금별:
3.10% (83.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|286
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|566
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|53K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
입금량
축소
최고의 거래: +82.80 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +580.16 USD
연속 최대 손실: -378.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
12%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
30
0%
286
43%
62%
1.10
1.98
USD
USD
33%
1:50