Maulana Ulinuha

Traders Cosig

Maulana Ulinuha
0 comentarios
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
277
Transacciones Rentables:
119 (42.96%)
Transacciones Irrentables:
158 (57.04%)
Mejor transacción:
82.80 USD
Peor transacción:
-51.28 USD
Beneficio Bruto:
5 444.00 USD (473 434 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 946.68 USD (419 533 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (580.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
580.16 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
68.13%
Carga máxima del depósito:
3.96%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.71
Transacciones Largas:
171 (61.73%)
Transacciones Cortas:
106 (38.27%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
1.80 USD
Beneficio medio:
45.75 USD
Pérdidas medias:
-31.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-378.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-588.22 USD (13)
Crecimiento al mes:
-7.63%
Pronóstico anual:
-92.61%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
531.36 USD
Máxima:
701.04 USD (26.03%)
Reducción relativa:
De balance:
33.14% (624.07 USD)
De fondos:
3.10% (83.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 277
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 497
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 54K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +82.80 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +580.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -378.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 02:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.21% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
