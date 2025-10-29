- Incremento
Total de Trades:
277
Transacciones Rentables:
119 (42.96%)
Transacciones Irrentables:
158 (57.04%)
Mejor transacción:
82.80 USD
Peor transacción:
-51.28 USD
Beneficio Bruto:
5 444.00 USD (473 434 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 946.68 USD (419 533 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (580.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
580.16 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
68.13%
Carga máxima del depósito:
3.96%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.71
Transacciones Largas:
171 (61.73%)
Transacciones Cortas:
106 (38.27%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
1.80 USD
Beneficio medio:
45.75 USD
Pérdidas medias:
-31.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-378.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-588.22 USD (13)
Crecimiento al mes:
-7.63%
Pronóstico anual:
-92.61%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
531.36 USD
Máxima:
701.04 USD (26.03%)
Reducción relativa:
De balance:
33.14% (624.07 USD)
De fondos:
3.10% (83.21 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|277
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|497
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|54K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +82.80 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +580.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -378.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
