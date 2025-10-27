- Büyüme
İşlemler:
748
Kârla kapanan işlemler:
616 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (17.65%)
En iyi işlem:
49.23 USD
En kötü işlem:
-104.80 USD
Brüt kâr:
3 963.30 USD (1 257 876 pips)
Brüt zarar:
-2 062.04 USD (50 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (121.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.19 USD (14)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
8.55
Alış işlemleri:
497 (66.44%)
Satış işlemleri:
251 (33.56%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
2.54 USD
Ortalama kâr:
6.43 USD
Ortalama zarar:
-15.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-136.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.60 USD (2)
Aylık büyüme:
37.34%
Yıllık tahmin:
453.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
222.24 USD (11.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.72% (222.24 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|535
|USDJPYr
|79
|GBPJPYr
|41
|GBPUSDr
|19
|EURAUDr
|18
|USDCADr
|13
|USDCHFr
|12
|JPN225
|9
|USA100
|8
|AUDUSDr
|6
|EURUSDr
|4
|BTCUSD
|2
|EURJPYr
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|1.7K
|USDJPYr
|161
|GBPJPYr
|-119
|GBPUSDr
|-51
|EURAUDr
|65
|USDCADr
|75
|USDCHFr
|24
|JPN225
|15
|USA100
|7
|AUDUSDr
|19
|EURUSDr
|15
|BTCUSD
|10
|EURJPYr
|15
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|116K
|USDJPYr
|9.8K
|GBPJPYr
|551
|GBPUSDr
|1K
|EURAUDr
|2.4K
|USDCADr
|3.9K
|USDCHFr
|1.1K
|JPN225
|5.7K
|USA100
|23K
|AUDUSDr
|397
|EURUSDr
|658
|BTCUSD
|1M
|EURJPYr
|341
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.23 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +121.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -136.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is my small account which I trade Gold.
I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.
good luck to everyone.
