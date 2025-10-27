SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Small Gold Trade account
Osman Sarikaya

Small Gold Trade account

Osman Sarikaya
0 inceleme
40 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 411%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
748
Kârla kapanan işlemler:
616 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (17.65%)
En iyi işlem:
49.23 USD
En kötü işlem:
-104.80 USD
Brüt kâr:
3 963.30 USD (1 257 876 pips)
Brüt zarar:
-2 062.04 USD (50 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (121.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.19 USD (14)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
8.55
Alış işlemleri:
497 (66.44%)
Satış işlemleri:
251 (33.56%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
2.54 USD
Ortalama kâr:
6.43 USD
Ortalama zarar:
-15.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-136.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.60 USD (2)
Aylık büyüme:
37.34%
Yıllık tahmin:
453.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
222.24 USD (11.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.72% (222.24 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 535
USDJPYr 79
GBPJPYr 41
GBPUSDr 19
EURAUDr 18
USDCADr 13
USDCHFr 12
JPN225 9
USA100 8
AUDUSDr 6
EURUSDr 4
BTCUSD 2
EURJPYr 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 1.7K
USDJPYr 161
GBPJPYr -119
GBPUSDr -51
EURAUDr 65
USDCADr 75
USDCHFr 24
JPN225 15
USA100 7
AUDUSDr 19
EURUSDr 15
BTCUSD 10
EURJPYr 15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 116K
USDJPYr 9.8K
GBPJPYr 551
GBPUSDr 1K
EURAUDr 2.4K
USDCADr 3.9K
USDCHFr 1.1K
JPN225 5.7K
USA100 23K
AUDUSDr 397
EURUSDr 658
BTCUSD 1M
EURJPYr 341
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.23 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +121.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -136.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

This is my small account which I trade Gold. 

I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.

good luck to everyone. 


İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol