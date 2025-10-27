SinaisSeções
Osman Sarikaya

Small Gold Trade account

Osman Sarikaya
0 comentários
Confiabilidade
50 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 204%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Negociações:
903
Negociações com lucro:
728 (80.62%)
Negociações com perda:
175 (19.38%)
Melhor negociação:
4 370.00 USD
Pior negociação:
-3 681.84 USD
Lucro bruto:
15 003.08 USD (1 366 866 pips)
Perda bruta:
-10 611.25 USD (108 527 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (245.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 549.48 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
24.65%
Depósito máximo carregado:
148.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.80
Negociações longas:
556 (61.57%)
Negociações curtas:
347 (38.43%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
4.86 USD
Lucro médio:
20.61 USD
Perda média:
-60.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-669.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 681.84 USD (1)
Crescimento mensal:
-21.80%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 520.07 USD (54.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.26% (815.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.59% (496.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDr 651
USDJPYr 79
GBPJPYr 61
GBPUSDr 19
EURAUDr 18
USDCADr 13
USDCHFr 12
CHFJPYr 12
JPN225 9
USA100 8
AUDUSDr 6
EURUSDr 4
EURJPYr 3
GBPNZDr 3
BTCUSD 2
EURNZDr 2
EURCHFr 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDr 4K
USDJPYr 161
GBPJPYr -40
GBPUSDr -51
EURAUDr 65
USDCADr 75
USDCHFr 24
CHFJPYr 25
JPN225 15
USA100 7
AUDUSDr 19
EURUSDr 15
EURJPYr 15
GBPNZDr 4
BTCUSD 10
EURNZDr 1
EURCHFr 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDr 163K
USDJPYr 9.8K
GBPJPYr 3K
GBPUSDr 1K
EURAUDr 2.4K
USDCADr 3.9K
USDCHFr 1.1K
CHFJPYr 1.2K
JPN225 5.7K
USA100 23K
AUDUSDr 397
EURUSDr 658
EURJPYr 347
GBPNZDr 155
BTCUSD 1M
EURNZDr 60
EURCHFr 45
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Melhor negociação: +4 370.00 USD
Pior negociação: -3 682 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +245.72 USD
Máxima perda consecutiva: -669.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
This is my small account which I trade Gold. 

I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.

good luck to everyone. 


Sem comentários
2026.01.02 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 21:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Small Gold Trade account
30 USD por mês
204%
0
0
USD
3K
USD
50
0%
903
80%
25%
1.41
4.86
USD
79%
1:500
