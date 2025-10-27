- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
903
Negociações com lucro:
728 (80.62%)
Negociações com perda:
175 (19.38%)
Melhor negociação:
4 370.00 USD
Pior negociação:
-3 681.84 USD
Lucro bruto:
15 003.08 USD (1 366 866 pips)
Perda bruta:
-10 611.25 USD (108 527 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (245.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 549.48 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
24.65%
Depósito máximo carregado:
148.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.80
Negociações longas:
556 (61.57%)
Negociações curtas:
347 (38.43%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
4.86 USD
Lucro médio:
20.61 USD
Perda média:
-60.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-669.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 681.84 USD (1)
Crescimento mensal:
-21.80%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 520.07 USD (54.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.26% (815.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.59% (496.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|651
|USDJPYr
|79
|GBPJPYr
|61
|GBPUSDr
|19
|EURAUDr
|18
|USDCADr
|13
|USDCHFr
|12
|CHFJPYr
|12
|JPN225
|9
|USA100
|8
|AUDUSDr
|6
|EURUSDr
|4
|EURJPYr
|3
|GBPNZDr
|3
|BTCUSD
|2
|EURNZDr
|2
|EURCHFr
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDr
|4K
|USDJPYr
|161
|GBPJPYr
|-40
|GBPUSDr
|-51
|EURAUDr
|65
|USDCADr
|75
|USDCHFr
|24
|CHFJPYr
|25
|JPN225
|15
|USA100
|7
|AUDUSDr
|19
|EURUSDr
|15
|EURJPYr
|15
|GBPNZDr
|4
|BTCUSD
|10
|EURNZDr
|1
|EURCHFr
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDr
|163K
|USDJPYr
|9.8K
|GBPJPYr
|3K
|GBPUSDr
|1K
|EURAUDr
|2.4K
|USDCADr
|3.9K
|USDCHFr
|1.1K
|CHFJPYr
|1.2K
|JPN225
|5.7K
|USA100
|23K
|AUDUSDr
|397
|EURUSDr
|658
|EURJPYr
|347
|GBPNZDr
|155
|BTCUSD
|1M
|EURNZDr
|60
|EURCHFr
|45
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 370.00 USD
Pior negociação: -3 682 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +245.72 USD
Máxima perda consecutiva: -669.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
This is my small account which I trade Gold.
I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.
good luck to everyone.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
204%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
50
0%
903
80%
25%
1.41
4.86
USD
USD
79%
1:500