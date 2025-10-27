SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Small Gold Trade account
Osman Sarikaya

Small Gold Trade account

Osman Sarikaya
0 avis
40 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 411%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
748
Bénéfice trades:
616 (82.35%)
Perte trades:
132 (17.65%)
Meilleure transaction:
49.23 USD
Pire transaction:
-104.80 USD
Bénéfice brut:
3 963.30 USD (1 257 876 pips)
Perte brute:
-2 062.04 USD (50 509 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (121.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
190.19 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
8.55
Longs trades:
497 (66.44%)
Courts trades:
251 (33.56%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
2.54 USD
Bénéfice moyen:
6.43 USD
Perte moyenne:
-15.62 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-136.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-195.60 USD (2)
Croissance mensuelle:
37.34%
Prévision annuelle:
453.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
222.24 USD (11.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.72% (222.24 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 535
USDJPYr 79
GBPJPYr 41
GBPUSDr 19
EURAUDr 18
USDCADr 13
USDCHFr 12
JPN225 9
USA100 8
AUDUSDr 6
EURUSDr 4
BTCUSD 2
EURJPYr 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 1.7K
USDJPYr 161
GBPJPYr -119
GBPUSDr -51
EURAUDr 65
USDCADr 75
USDCHFr 24
JPN225 15
USA100 7
AUDUSDr 19
EURUSDr 15
BTCUSD 10
EURJPYr 15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 116K
USDJPYr 9.8K
GBPJPYr 551
GBPUSDr 1K
EURAUDr 2.4K
USDCADr 3.9K
USDCHFr 1.1K
JPN225 5.7K
USA100 23K
AUDUSDr 397
EURUSDr 658
BTCUSD 1M
EURJPYr 341
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.23 USD
Pire transaction: -105 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +121.91 USD
Perte consécutive maximale: -136.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

This is my small account which I trade Gold. 

I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.

good luck to everyone. 


Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire