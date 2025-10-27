- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
748
Bénéfice trades:
616 (82.35%)
Perte trades:
132 (17.65%)
Meilleure transaction:
49.23 USD
Pire transaction:
-104.80 USD
Bénéfice brut:
3 963.30 USD (1 257 876 pips)
Perte brute:
-2 062.04 USD (50 509 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (121.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
190.19 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
8.55
Longs trades:
497 (66.44%)
Courts trades:
251 (33.56%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
2.54 USD
Bénéfice moyen:
6.43 USD
Perte moyenne:
-15.62 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-136.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-195.60 USD (2)
Croissance mensuelle:
37.34%
Prévision annuelle:
453.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
222.24 USD (11.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.72% (222.24 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|535
|USDJPYr
|79
|GBPJPYr
|41
|GBPUSDr
|19
|EURAUDr
|18
|USDCADr
|13
|USDCHFr
|12
|JPN225
|9
|USA100
|8
|AUDUSDr
|6
|EURUSDr
|4
|BTCUSD
|2
|EURJPYr
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDr
|1.7K
|USDJPYr
|161
|GBPJPYr
|-119
|GBPUSDr
|-51
|EURAUDr
|65
|USDCADr
|75
|USDCHFr
|24
|JPN225
|15
|USA100
|7
|AUDUSDr
|19
|EURUSDr
|15
|BTCUSD
|10
|EURJPYr
|15
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDr
|116K
|USDJPYr
|9.8K
|GBPJPYr
|551
|GBPUSDr
|1K
|EURAUDr
|2.4K
|USDCADr
|3.9K
|USDCHFr
|1.1K
|JPN225
|5.7K
|USA100
|23K
|AUDUSDr
|397
|EURUSDr
|658
|BTCUSD
|1M
|EURJPYr
|341
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
This is my small account which I trade Gold.
I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.
good luck to everyone.
Aucun avis