Osman Sarikaya

Small Gold Trade account

Osman Sarikaya
0 recensioni
40 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 411%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
748
Profit Trade:
616 (82.35%)
Loss Trade:
132 (17.65%)
Best Trade:
49.23 USD
Worst Trade:
-104.80 USD
Profitto lordo:
3 963.30 USD (1 257 876 pips)
Perdita lorda:
-2 062.04 USD (50 509 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (121.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
190.19 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
8.55
Long Trade:
497 (66.44%)
Short Trade:
251 (33.56%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
2.54 USD
Profitto medio:
6.43 USD
Perdita media:
-15.62 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-136.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-195.60 USD (2)
Crescita mensile:
37.34%
Previsione annuale:
453.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
222.24 USD (11.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.72% (222.24 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 535
USDJPYr 79
GBPJPYr 41
GBPUSDr 19
EURAUDr 18
USDCADr 13
USDCHFr 12
JPN225 9
USA100 8
AUDUSDr 6
EURUSDr 4
BTCUSD 2
EURJPYr 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 1.7K
USDJPYr 161
GBPJPYr -119
GBPUSDr -51
EURAUDr 65
USDCADr 75
USDCHFr 24
JPN225 15
USA100 7
AUDUSDr 19
EURUSDr 15
BTCUSD 10
EURJPYr 15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 116K
USDJPYr 9.8K
GBPJPYr 551
GBPUSDr 1K
EURAUDr 2.4K
USDCADr 3.9K
USDCHFr 1.1K
JPN225 5.7K
USA100 23K
AUDUSDr 397
EURUSDr 658
BTCUSD 1M
EURJPYr 341
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.23 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +121.91 USD
Massima perdita consecutiva: -136.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
This is my small account which I trade Gold. 

I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.

good luck to everyone. 


