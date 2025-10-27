- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
748
Profit Trade:
616 (82.35%)
Loss Trade:
132 (17.65%)
Best Trade:
49.23 USD
Worst Trade:
-104.80 USD
Profitto lordo:
3 963.30 USD (1 257 876 pips)
Perdita lorda:
-2 062.04 USD (50 509 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (121.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
190.19 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
8.55
Long Trade:
497 (66.44%)
Short Trade:
251 (33.56%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
2.54 USD
Profitto medio:
6.43 USD
Perdita media:
-15.62 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-136.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-195.60 USD (2)
Crescita mensile:
37.34%
Previsione annuale:
453.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
222.24 USD (11.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.72% (222.24 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|535
|USDJPYr
|79
|GBPJPYr
|41
|GBPUSDr
|19
|EURAUDr
|18
|USDCADr
|13
|USDCHFr
|12
|JPN225
|9
|USA100
|8
|AUDUSDr
|6
|EURUSDr
|4
|BTCUSD
|2
|EURJPYr
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|1.7K
|USDJPYr
|161
|GBPJPYr
|-119
|GBPUSDr
|-51
|EURAUDr
|65
|USDCADr
|75
|USDCHFr
|24
|JPN225
|15
|USA100
|7
|AUDUSDr
|19
|EURUSDr
|15
|BTCUSD
|10
|EURJPYr
|15
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|116K
|USDJPYr
|9.8K
|GBPJPYr
|551
|GBPUSDr
|1K
|EURAUDr
|2.4K
|USDCADr
|3.9K
|USDCHFr
|1.1K
|JPN225
|5.7K
|USA100
|23K
|AUDUSDr
|397
|EURUSDr
|658
|BTCUSD
|1M
|EURJPYr
|341
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.23 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +121.91 USD
Massima perdita consecutiva: -136.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
This is my small account which I trade Gold.
I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.
good luck to everyone.
