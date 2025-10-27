- 成长
交易:
903
盈利交易:
728 (80.62%)
亏损交易:
175 (19.38%)
最好交易:
4 370.00 USD
最差交易:
-3 681.84 USD
毛利:
15 003.08 USD (1 366 866 pips)
毛利亏损:
-10 611.25 USD (108 527 pips)
最大连续赢利:
27 (245.72 USD)
最大连续盈利:
6 549.48 USD (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
24.65%
最大入金加载:
148.75%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.80
长期交易:
556 (61.57%)
短期交易:
347 (38.43%)
利润因子:
1.41
预期回报:
4.86 USD
平均利润:
20.61 USD
平均损失:
-60.64 USD
最大连续失误:
10 (-669.60 USD)
最大连续亏损:
-3 681.84 USD (1)
每月增长:
-21.80%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 520.07 USD (54.53%)
相对跌幅:
结余:
79.26% (815.91 USD)
净值:
71.59% (496.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|651
|USDJPYr
|79
|GBPJPYr
|61
|GBPUSDr
|19
|EURAUDr
|18
|USDCADr
|13
|USDCHFr
|12
|CHFJPYr
|12
|JPN225
|9
|USA100
|8
|AUDUSDr
|6
|EURUSDr
|4
|EURJPYr
|3
|GBPNZDr
|3
|BTCUSD
|2
|EURNZDr
|2
|EURCHFr
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|4K
|USDJPYr
|161
|GBPJPYr
|-40
|GBPUSDr
|-51
|EURAUDr
|65
|USDCADr
|75
|USDCHFr
|24
|CHFJPYr
|25
|JPN225
|15
|USA100
|7
|AUDUSDr
|19
|EURUSDr
|15
|EURJPYr
|15
|GBPNZDr
|4
|BTCUSD
|10
|EURNZDr
|1
|EURCHFr
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|163K
|USDJPYr
|9.8K
|GBPJPYr
|3K
|GBPUSDr
|1K
|EURAUDr
|2.4K
|USDCADr
|3.9K
|USDCHFr
|1.1K
|CHFJPYr
|1.2K
|JPN225
|5.7K
|USA100
|23K
|AUDUSDr
|397
|EURUSDr
|658
|EURJPYr
|347
|GBPNZDr
|155
|BTCUSD
|1M
|EURNZDr
|60
|EURCHFr
|45
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 370.00 USD
最差交易: -3 682 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +245.72 USD
最大连续亏损: -669.60 USD
This is my small account which I trade Gold.
I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.
good luck to everyone.
没有评论
