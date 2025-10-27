信号部分
Osman Sarikaya

Small Gold Trade account

Osman Sarikaya
0条评论
可靠性
50
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 204%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
903
盈利交易:
728 (80.62%)
亏损交易:
175 (19.38%)
最好交易:
4 370.00 USD
最差交易:
-3 681.84 USD
毛利:
15 003.08 USD (1 366 866 pips)
毛利亏损:
-10 611.25 USD (108 527 pips)
最大连续赢利:
27 (245.72 USD)
最大连续盈利:
6 549.48 USD (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
24.65%
最大入金加载:
148.75%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.80
长期交易:
556 (61.57%)
短期交易:
347 (38.43%)
利润因子:
1.41
预期回报:
4.86 USD
平均利润:
20.61 USD
平均损失:
-60.64 USD
最大连续失误:
10 (-669.60 USD)
最大连续亏损:
-3 681.84 USD (1)
每月增长:
-21.80%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 520.07 USD (54.53%)
相对跌幅:
结余:
79.26% (815.91 USD)
净值:
71.59% (496.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDr 651
USDJPYr 79
GBPJPYr 61
GBPUSDr 19
EURAUDr 18
USDCADr 13
USDCHFr 12
CHFJPYr 12
JPN225 9
USA100 8
AUDUSDr 6
EURUSDr 4
EURJPYr 3
GBPNZDr 3
BTCUSD 2
EURNZDr 2
EURCHFr 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDr 4K
USDJPYr 161
GBPJPYr -40
GBPUSDr -51
EURAUDr 65
USDCADr 75
USDCHFr 24
CHFJPYr 25
JPN225 15
USA100 7
AUDUSDr 19
EURUSDr 15
EURJPYr 15
GBPNZDr 4
BTCUSD 10
EURNZDr 1
EURCHFr 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDr 163K
USDJPYr 9.8K
GBPJPYr 3K
GBPUSDr 1K
EURAUDr 2.4K
USDCADr 3.9K
USDCHFr 1.1K
CHFJPYr 1.2K
JPN225 5.7K
USA100 23K
AUDUSDr 397
EURUSDr 658
EURJPYr 347
GBPNZDr 155
BTCUSD 1M
EURNZDr 60
EURCHFr 45
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 370.00 USD
最差交易: -3 682 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +245.72 USD
最大连续亏损: -669.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
This is my small account which I trade Gold. 

I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.

good luck to everyone. 


